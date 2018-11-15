Британский министр по "брекситу" Доминик Рааб ушел в отставку

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Рааб занимал пост министра по "брекситу" с июля 2018 года

Министр по выходу Великобритании из Европейского союза Доминик Рааб ушел в отставку, заявив, что он не может "с чистой совестью" поддержать условия "брексита" в представленном Терезой Мэй проекте соглашения с Евросоюзом.

Правительство Британии несколькими часами ранее утвердило проект соглашения с ЕС об условиях "брексита". Документ был согласован на техническом уровне должностными лицами обеих сторон после интенсивных обсуждений на этой неделе. В среду состоялось специальное заседание правительства, на котором Тереза ​​Мэй просила кабинет одобрить проект документа. Заседание кабинета министров продлилось пять часов.

В письме Доминика Рааба говорится, что он не может поддержать предложенный проект по двум причинам. По-первых, из-за несогласия по поводу особого режима для Северной Ирландии, который, по его мнению, угрожает территориальной целостности Соединенного Королевства.

Во-вторых, Рааб выступает против условий не ограниченного по времени режима backstop, который, как считает он, сужает возможности Британии для выхода из ЕС. Режим backstop является запасным вариантом урегулирования вопроса с границей Северной Ирландии. Согласно этому варианту, если до конца 2020 года не будет найден способ сохранить открытость ирландской границы, то Северная Ирландия и после "брексита" будет соблюдать правила рынка Евросоюза - то есть подчиняться Таможенному союзу ЕС и правилам единого рынка.

Как Британия, так и ЕС считают, что между Ирландией и Северной Ирландией не должно быть полноценной границы с проверками и строгим паспортным контролем. Если стороны не договорятся об условиях "брексита", эта граница фактически станет границей между ЕС и Великобританией - с паспортным контролем, таможенным досмотром и другими препятствиями.

Ранее Доминик Рааб оказался под огнем критики из-за его заявления о том, что он до конца не понимает важность торговли с ЕС для британской экономики.

Окончательный выход Британии из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года, после чего наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. 21-месячный переходный период, который начнется после 29 марта 2019 года, может быть продлен один раз, максимальный срок его пока не уточняется.