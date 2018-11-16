Друг Путина хочет открыть большой аэропорт на Соловках. Но патриарх против

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Компания "Стройтрансгаз" Геннадия Тимченко получила контракт на реконструкцию аэропорта на Соловках за 2,6 млрд рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

До сих пор Геннадий Тимченко, которого Владимир Путин называет своим другом, вкладывался в развитие Валаама - в 700 км от Соловков. В этих местах часто бывает российский президент. Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко считается одним из главных жертвователей Валаамского монастыря.

"Ликвидировать образовавшуюся разруху, вернуть красоту этому месту и создать нормальные условия жизни для тех монахов, которые здесь подвизаются и молятся за всех нас, грешных", - обозначал свою цель сам Тимченко изданию "Свет Валаама".

Теперь компания Тимченко поучаствует в реконструкции аэропорта в Соловках, что в километре от Соловецкого монастыря. "Стройтрансгаз" единственный подал заявку на участие в конкурсе и получил контракт, следует из документации о подведении итогов от 15 ноября.

Реконструкцию профинансируют из областного бюджета.

Би-би-си обратилась за комментариями в администрацию Архангельской области, АО "Аэропорт Архангельска" (ее "дочка" управляет аэропортом "Соловки") и в "Стройтрансгаз", но ответа пока не получила.

Как спорили про аэропорт Соловков

Реконструкцией Соловецкого архипелага занимаются федеральные и региональные власти. В 2014 году правительство Архангельской области утвердило госпрограмму по развитию инфраструктуры Соловков на 2014-2020 годы. Планировалось, что за это время в нее вложат 9 млрд рублей: большая часть пойдет из федерального бюджета, кроме того, часть средств выделят региональные власти и власти двух муниципалитетов.

Позднее было принято решение контролировать вопрос из Москвы. В апреле 2018 года Путин подписал указ о создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Возглавил его бывший глава Службы внешней разведки и экс-премьер Михаил Фрадков.

"Ограниченность территории острова и его изолированность создают ряд проблем, связанных с большим количеством контрактов, разобщенностью в схемах доставки грузов при реставрации монастыря и строительстве объектов социальной и инженерной инфраструктуры поселка Соловецкий, - объяснял тогда это решение губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

По его словам, ключевые работы теперь будут организованы через новый фонд.

В случае с аэропортом было решено, что на архипелаге будет полностью реконструирована взлетно-посадочная полоса и построено новое здание пассажирского терминала. Сейчас это трехэтажное деревянное здание.

Реконструкция аэропорта назрела давно, отмечал гендиректор холдинга "Аэропорт Архангельск" Ваге Петросян. "В период, когда закрывается морская навигация, авиация становится единственным доступным видом транспорта для жителей архипелага, туристов и паломников", - говорил он.

Во время реконструкции аэропорта длину взлетно-посадочной полосы хотели увеличить с полутора до двух километров. Это позволило бы принимать самолеты "большей, чем позволяет существующая взлетно-посадочная полоса, вместимости", говорил губернатор Орлов в августе 2017 года.

Однако в дело вмешался патриарх Кирилл.

"Мне известно, что проектируемые варианты реконструкции взлетно-посадочной полосы на Соловках вызывают определенные дискуссии, - сказал он в августе 2018 года (цитата РИА Новости). - Росавиация предлагает создать полосу в 1700 метров, что позволит принимать самолеты типа Superjet. Я бы предложил обсудить эту тему, какая полоса нам нужна, потому что это может больше, чем любой другой техногенный фактор, повлиять на разрушение экологии и культурного облика Соловков".

"Патриарх высказывал опасение, что если там будут приземляться крупные самолеты, это может существенно увеличить турпоток, что, конечно, приведет к нежелательным последствиям для этого исключительного места, для монастыря", - сказал Би-би-си пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

Что поменяют в аэропорту

Судя по данным тендерной документации, мнение патриарха было учтено. В ходе реконструкции аэропорта, согласно документам, будет прежде всего реконструирована взлетно-посадочная полоса. Ее полностью перестроят, на ней будет уложено новое покрытие, но сохранится ее общая длина в 1,5 тысячи метров.

Сохранится также размер так называемой "летной полосы", частью которой является ВПП, а также боковые и концевые полосы безопасности - ровные участки земли у границ ВПП, которые нужны на случай нештатной посадки самолета.

Размер ВПП определяет, к какому классу относится аэропорт и какие самолеты он может принимать. Сейчас аэропорт "Соловки" относится к классу "Г", там могут садиться самолеты с максимальной взлетной массой в 30 тонн. Например, самолеты Ан-2, Ан-3Т (оба вмещают до 12 пассажиров), Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-38 (вместимость - от 17 до 50 человек).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Аэропорт "Соловки" находится в нескольких сотнях метров от монастыря

Однако замена покрытия ВПП позволит аэропорту принимать уже двухмоторные турбовинтовые самолеты Bombardier Q400. Правда, сейчас таких машин нет в парках местных авиакомпаний.

Если бы при реконструкции была поставлена задача принимать реактивные региональные самолеты, такие как, например, SuperJet 100, длину ВПП пришлось бы увеличить до как минимум 1731 метра.

В ходе реконструкции будут также полностью перестроены старый аэровокзал, построены склад, рулежные дорожки, стоянки для летательных аппаратов и аэродромной техники, обновлено световое оборудование, электрическая сеть и другое.

"Раз взлетно-посадочная полоса не будет расширена, можно сказать, что позиция церкви была услышана". - сказал Александр Волков.

"Гигиенический минимум"

2,6 млрд рублей - адекватная сумма для реконструкции аэропорта, которая включает реконструкцию ВПП, рулежки и стоянок, а также реконструкцию аэровокзала, считает ведущий эксперт Высшей школы экономики Андрей Крамаренко. При этом, по его словам, стоимость строительства на Соловках будет выше, чем на материке.

"Это можно рассматривать как инвестицию в туризм. С туристической и с исторической точки зрения Соловки - знаковый объект. Вкладываться туда - это "гигиенический минимум", и для обеспечения транспортной доступности и для обеспечения доступности исторического культурного наследия, чтобы туда могли приехать туристы и потратить там деньги", - говорит Крамаренко.

Что строил "Стройтрангаз"

В 2018 году сумма госконтрактов "Стройтрансгаза" превысила 18 млрд рублей. Крупнейший из них - реконструкция автомобильной дороги в городе Жуковский Московской области за 6,7 млрд рублей. Также компания будет строить морской порт в Геленджике за 4,5 млрд рублей.

Журнал Forbes включил Тимченко в число королей российского госзаказа. В рейтинге этого года сказано, что его компании получили подряды на сумму 36 млрд рублей. Основными заказчиками стали "Газпром" и Росавтодор.