Цены на бензин в России решено заморозить. Но споры продолжаются

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Российское правительство достигло договоренности с участниками нефтяного рынка о стабилизации цен на бензин после многочисленных жалоб как со стороны частных АЗС, так и со стороны нефтяных гигантов. Однако взаимные претензии на этом не закончились.

Соглашение было подписано между крупнейшими нефтяными компаниями (в числе которых "Роснефть" и "Газпром"), министерством энергетики и Федеральной антимонопольной службой России.

Согласно документу, до 31 марта 2019 года компании обязуются принимать меры по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов. В частности, будут введены ограничения на мелкооптовые цены бензина и дизельного топлива, а посредникам и трейдерам топливо продаваться не будет.

Каждую неделю компаниям придется отчитываться о ценах и объемах реализованной нефти перед минэнерго, которое, в свою очередь, совместно с ФАС будет мониторить ситуацию на нефтяном рынке.

Как сообщал вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий это соглашение, в случае нарушения договоренности против компаний будут вводиться заградительные экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Во вторник Козак отметил в интервью телеканалу "Россия 24", что проблем с подписанием договоренностей с нефтяными компаниями не было. "Мы достаточно быстро обо всем договорились", - сказал он.

Однако споры о ценах на нефть между независимыми АЗС и нефтяными гигантами не утихают и после подписания документа.

Чем недовольны частные АЗС?

Как пишет в четверг газета "Коммерсант", владельцы сетей автозаправок утверждают, что нефтяники неохотно продают им топливо, предпочитая направлять его на собственные заправки, а также отменяют систему скидок и переходят на полную предоплату.

В регионах Восточной Сибири, где исторически велика доля независимых АЗС, ситуация принимает характер локального дефицита нефтепродуктов, отмечает издание.

В частности, в Иркутске, Чите, Красноярске и Алтайском крае заявки независимых заправок на топливо выполняются лишь на 5-10%. Источники газеты связывают это с тем, что "Газпром нефть" поставляла в регионы значительный объем топлива производства других компаний, но после заморозки цен в мелком опте такие трейдерские операции стали невыгодными.

Представитель Дмитрия Козака Илья Джус сообщил, что вице-премьер поручил оперативно проверить информацию о локальном дефиците топлива.

Тем временем "Независимый топливный союз" опубликовал заявление, в котором отмечается, что соглашение о сдерживании цен может оказаться убыточным для частных АЗС. В частности, в НТС раскритиковали положение о том, что розничные цены разрешено поднимать на уровень не выше +4% от индикативных значений мелкого опта.

"Ни один бизнес не сможет выжить при маржинальном покрытии в 4%. [...] И если вертикально-интегрированные нефтяные компании еще могут компенсировать убытки розницы за счет экспорта и оптовых продаж, то независимым АЗС остается только "замотать шланги" и покинуть рынок", - говорится в заявлении.

Правообладатель иллюстрации Yegor Aleyev/TASS Image caption Владельцы сетей автозаправок утверждают, что нефтяники неохотно продают им топливо

Жалобы в четверг поступили и от главы Амурского топливного союза Павла Филипченко: он сказал Интерфаксу, что независимые АЗС в Амурской области не могут начать отпуск бензина на заправках по новым ценам, так как у вертикально интегрированных нефтяных компаний отсутствуют или ограничены предложения по его продаже в опте.

Как сообщил глава НТС Павел Баженов, на топливных биржах уже наблюдается острая нехватка нефти.

"Сегодня разница между спросом и предложением на Санкт-Петербургской бирже - 6,5 раз. Около 14 тысяч литров предложения при спросе в почти 90 тысяч. В обычные дни соотношение - один к двум", - сказал Баженов Би-би-си.

По его словам, наиболее критическая ситуация с топливом - на Дальнем Востоке, где разница в цене между независимыми АЗС и заправками крупных компаний доходит до 20 рублей за литр дизеля.

Несколько трейдеров и владельцев независимых АЗС также сообщили РБК, что "Роснефть" 15 ноября перестала поставлять бензин и дизельное топливо на биржу.

Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев пояснил, что решений полностью уйти с биржи не принималось, однако "компания хотела бы торговать на бирже, а не на квазибирже, где большинство сделок договорные".

Чем недовольны нефтяные гиганты?

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в интервью "Коммерсанту" в четверг заявил, что крупные компании отнюдь не притесняют частные АЗС, а все происходит наоборот.

По его словам, доля назависимых сетей на нефтяном рынке составляет лишь около 30%, хотя сами они говорят, что владеют 60% рынка.

"Но эти 30% как раз и влияют на ценообразование, потому что их поддерживает Федеральная антимонопольная служба. Если мы даем цену ниже, то сразу попадаем на антимонопольное разбирательство, значит, вынуждены даже поднимать цену", - пояснил Сечин.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сечин утверждает, что крупные нефтяные компании отнюдь не притесняют частные АЗС

Также в четверг "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) Эдуарда Худайнатова направила письмо главе ФАС Игорю Артемьеву с просьбой проанализировать действия независимых АЗС на Дальнем Востоке и их ценовую политику.

Как отмечается в письме, которое цитирует Интерфакс, ННК испытывает давление со стороны региональных властей и надзорных органов, вызванное "провокационными действиями некоторых владельцев частных АЗС, ищущих оправдание спекулятивному завышению цен на своих АЗС".

Компания утверждает, что цены на бензин на частных заправках растут из-за "широко внедренной системы цепочки "независимых" посредников, оставляющих свою спекулятивную прибыль зачастую в офшорах".

В Кремле сложившуюся ситуацию пока не комментировали. Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал лишь, что правительство "так или иначе будет на это реагировать".

Как начался рост цен на бензин?

Бензин начал дорожать весной этого года после президентских выборов, что вызвало волну протестов в регионах.

Чтобы остановить рост цен, правительство договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о том, что они будут сдерживать цены на бензин с 1 июня.

Но спустя какое-то время цены продолжили рост. По данным Росстата, в рознице бензин в сентябре по сравнению с августом подорожал на 0,1%, с начала года - на 8,9%. Оптовые цены выросли за месяц на 10%.

В октябре рост продолжился. За неделю с 16 по 22 октября цены на топливо повысились еще на 0,1%, за последнюю неделю октября - еще на 0,1%, а на дизельное топливо - на 0,4%.