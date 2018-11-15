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Оксфордский словарь назвал прилагательное "токсичный" (toxic) словом 2018 года. В этом году количество просмотров страницы с толкованием этого слова на сайте словаря увеличилось на 45%.

Слово "токсичный" отражает настроение уходящего года и имеет потенциал стать термином культурного значения, говорится в сообщении на сайте Оксфордского словаря. В этом году слово "токсичный" использовалось в различных значениях, как в буквальном смысле, так и в переносном.

Согласно базе данных словаря, чаще всего это слово использовалось в словосочетаниях "токсичный химикат", "токсичная маскулинность", "токсичное вещество", "токсичный газ", "токсичная атмосфера" и "токсичные отношения".

"Токсичный химикат в этом году имеет особое значение, так как отравление нервно-паралитическим средством бывшего российского разведчика [Сергея Скрипаля] и его дочери в Британии потрясло весь мир. Постоянное внимание мировой общественности к этому делу, а также растущее беспокойство из-за вопроса о доступе к мировым запасам токсичных химикатов, привело к тому, что "химикат" стал словом, которое чаще всего употреблялось со словом "токсичный", - поясняется в сообщении.

Словосочетание "токсичная атмосфера" в этом году чаще всего употреблялось для описания невыносимой обстановки на рабочем месте, которая влияет на психическое здоровье сотрудников, отмечают лексикографы.

"Токсичные отношения" по обсуждаемости стали шестой из самых токсичных тем 2018 года. Это словосочетание употреблялось не только для описания отношений на рабочем месте, но также для описания отношений людей со своими партнерами и родителями, а также между политиками. Внимание общественности к "токсичной маскулинности" привлекло движение против домогательств #MeToo, говорится в сообщении.

Слово изначально заимствовано из древнегреческого языка, но в нем оно не имело отношения к ядам. Оно вошло в другие языки из греческой фразы toxikon pharmakon - "яд для стрел", но "яд" в ней - это слово pharmakon.

Ранее в ноябре свое слово года выбрал также словарь Collins. Им стало слово "одноразовый" (single-use).

"Термином "одноразовый" описываются предметы, неограниченное использование которых называют вредным для окружающей среды. Слово "одноразовый" относится к продуктам - обычно изготовленным из пластика - которые предназначены для однократного использования. Снимки соломинок, бутылок и пакетов в самых удаленных частях океана привели к запуску глобальной кампании по сокращению их использования", - говорится в сообщении словаря.

Словом прошлого года, по версии Collins, стало выражение "фейковые новости" (fake news). Оксфордский словарь назвал словом 2017 года 'youthquake', которое обозначает "значимые культурные, политические или социальные перемены, вызванные действиями или влиянием молодежи".