Лауреаты поэтических премий подрались в Москве. Один попал в больницу

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В Москве поэта Ивана Жданова госпитализировали с ножевым ранением. Как стало известно, у него произошел конфликт с другим поэтом, когда они вместе выпивали.

В столичной полиции агентству ТАСС подтвердили факт нападения, уточнив, что оно произошло 14 ноября. "Полицейские обнаружили мужчину 1948 года рождения с колото-резаным ранением живота, он был доставлен в больницу", - цитирует ТАСС представителя полиции.

"При этом пострадавший имел признаки алкогольного опьянения в момент приезда полиции, там же полицейскими был задержан мужчина 1962 года рождения, который заявил, что причастен к нападению", - добавили в полиции.

Как сообщают СМИ, второй задержанный - поэт и литературовед Виктор Куллэ. По информации источника РИА Новости, тот якобы признался, что ранил Жданова, которого приютил у себя в квартире. Сам Куллэ в разговоре с журналистами признался только в том, что достал нож, но настаивает, что не пытался напасть на Жданова.

В свою очередь прозаик Даниэль Орлов утверждает, что Жданов в гостях у Куллэ якобы сначала побил хозяина квартиры, а потом нанес сам себе ранение, чтобы навредить ему еще сильнее. Причиной же, как утверждает Орлов, могло стать то, что Куллэ не дал поэту похмелиться.

Новостное агентство Москва со ссылкой на представителя больницы пишет, что поэт получил "колото-резаную рану ягодицы". При этом в полиции сообщали, что Жданов был ранен в живот.

Ивану Жданову 70 лет. Он получал премии Андрея Белого в 1988 году, Аполлона Григорьева - в 1997 году, и Арсения и Андрея Тарковских - в 2009 году.

Виктору Куллэ 56 лет. Он был главным редактором журнала "Литературное обозрение" в 1997-2000 годах. В 2006 году он получил премию "Новый мир", в 2016 году - Новую Пушкинскую премию, а в 2017 году - премию "Венец". В марте 2018 года он опубликовал статью, посвященную творчеству Жданова.