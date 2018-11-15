Компания "повара Путина" попыталась оспорить обвинения о вмешательстве в выборы. Не вышло

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Структуры Пригожина наняли адвокатов, чтобы доказать незаконность обвинений в атаках на американскую демократию

Суд в США отказался снять обвинения с российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" бизнесмена Евгения Пригожина. Пригожин, которого российские СМИ называют "поваром Путина" и связывают с "ЧВК Вагнера", нанял адвокатов, чтобы оспорить выдвинутые в адрес его структур обвинения во вмешательстве в выборы 2016 года.

Федеральная судья Дабни Фридрих в суде округа Колумбия в четверг отказалась отклонять обвинения против "Конкорд менеджмент и консалтинг". Адвокаты компании утверждали, что выдвинутые обвинения незаконны, поскольку факт преступления не был установлен надлежащим образом.

"Конкорд менеджмент и консалтинг" обвиняют во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Компания якобы профинансировала пропагандистскую операцию, чтобы повлиять на выборы. К таким выводам пришло расследование спецпрокурора Роберта Мюллера в феврале 2018 года.

Адвокат "Конкорда" Эрик Дюбелье утверждал в суде, что прокуроры не обвинили "Конкорд" в преднамеренном нарушении американских законов, и это показывает, что у компании не было преступных намерений. Судья с ним не согласилась, отметив, что вполне достаточно сказанного в обвинительном заключении - компания знала, что наносит ущерб законному функционированию Федеральной избирательной комиссии, минюста и госдепартамента.

"Конкорд" заходит слишком далеко, утверждая, что спецпрокурор должен был показать, что "Конкорд" в точности знал, как те или иные законы описывают функции [этих государственных ведомств]. На данном этапе власти только заявили о своих намерениях [привлечь компанию к суду] и большего не требуется", - написала судья в своем 32-страничном определении.

Агентство Блумберг обращает внимание, что для спецпрокурора Мюллера это победа. Решение судьи Фридрих, которая отклонила ходатайства адвокатов "Конкорда", означает, что теперь офис спецпрокурора может приступить к преследованию компании в судебном порядке.

Фридрих уже второй раз отклоняет ходатайства адвокатов "Конкорда" о снятии обвинений, предыдущий был в августе. Представители компании тогда просили аннулировать обвинительное заключение Мюллера, поскольку назначение его на должность спецпрокурора нарушало конституционное разделение властей. Адвокаты пытались доказать, что Мюллер не имел соответствующих полномочий, чтобы их выдвигать.

"Конкорд" также участвует в другом процессе, где также оспариваются полномочия Мюллера - иск подал Эндрю Миллер, помощник бывшего советника президента США Роджера Стоуна. Решение по этому делу еще не вынесено.

Миллер - один из нескольких сотрудников Стоуна, которым направили повестки для дачи показаний в рамках расследования Мюллера, но Миллер их давать отказался. Стоун и его помощники привлекли внимание Мюллера из-за того, что Стоун говорил о контактах с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем во время президентской гонки 2016 года.

Именно Wikileaks в 2016 году опубликовал внутреннюю переписку Национального комитета Демократической партии США, что снизило рейтинг кандидата от демократов Хиллари Клинтон. В организации хакерской атаки на серверы Нацкомитета Демократической партии американские спецслужбы подозревают Россию.

Обвинение в адрес "Конкорда" Мюллер выдвинул в феврале. Одновременно в список причастных к вмешательству в американские выборы спецпрокурор включил еще восемь компаний и 13 россиян, включая самого Пригожина. Пригожин говорил, что его структуры не занимались деятельностью, направленной на вмешательство в избирательные процессы в США. Мюллер, тем не менее, считает, что "Конкорд" имеет отношение к российской "фабрике троллей".

Об обвинениях в адрес Пригожина и его компаний высказался и президент Владимир Путин во время общения с журналистами в Хельсинки после саммита с Трампом. Он заявил, что "Конкорд" не представляет российское государство, а самого Пригожина сравнил с американским миллиардером Джорджем Соросом. "Тот везде вмешивается, но это разве позиция американского государства? Нет, это позиция частного лица", - пояснил Путин.