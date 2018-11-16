Общественники ушли в отставку из-за "травли" в связи с Цеповязом

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Член банды Цапков Вячеслав Цеповяз отбывает срок в колонии в Амурской области

Все члены общественной наблюдательной комиссии Амурской области сложили полномочия. Они пожаловались на "травлю" из-за высказываний главы ОНК об осужденном Вячеславе Цеповязе. Она назвала его в "Инстаграме" меценатом и потомственным фермером, но позже удалила свой аккаунт.

В состав комиссии входили четыре человека. Члены ОНК занимаются общественным контролем за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания (изоляторы временного содержания в МВД, СИЗО и исправительные колонии).

Члены комиссий формально имеют возможность беспрепятственно входить в любые изоляторы временного содержания, СИЗО и колонии без разрешения начальника учреждения.

"Мы решили, что вся комиссия сложит с себя полномочия, не только председатель. На всю область у нас четыре человека. Это наш молчаливый протест. Травля, которая устроена в СМИ и еще поддержана Общественной палатой РФ, неприемлема. К вечеру пятницы мы сдадим свои мандаты", - сообщил агентству Интерфакс заместитель председателя амурской ОНК Андрей Зенков.

Депутат и меценат

Наталья Охотникова занималась выяснением условий содержания Цеповяза в местной колонии после публикации в СМИ фотографий, где тот жарит шашлык, ест крабов и красную икру.

Правообладатель иллюстрации instagram.com/okhotnikovanatalia/ via tvrain.ru Image caption Скриншот записи Натальи Охотниковой, сделанный телеканалом "Дождь"

Она разместила в "Инстаграме" фото Цеповяза и подписала его следующим образом: "Непосредственно от его действий не пострадал ни один человек, жертв нет. Эти неопровержимые факты исходят из анализа обвинительного заключения, приговора и определения суда. Так вот, я в общем-то хотела пока донести информацию, что данный человек не убийца и массовая информация СМИ - гнусная ложь".

Вскоре после этого Охотниковой пришлось удалить свой "Инстаграм".

Председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Каннабих, комментируя высказывание Охотниковой, назвала его "возмутительным и неприемлемым" и сказала, что общественница должна сложить с себя полномочия.

Кто такой Цеповяз

Вячеслав Цеповяз - член так называемой банды Цапков, действовавшей в станице Кущевской в Краснодарском крае более десяти лет. Он родственник главаря банды Сергея Цапка.

В ноябре 2010 года в станице Кущевской были жестоко убиты 12 человек - семья фермера Сервера Аметова и их гости. На тот момент Цеповяз был районным депутатом. СМИ называли его и Цапка успешными бизнесменами, чьи сельхозпредприятия демонстрировали отличные финансовые показатели.

В 2013 году Краснодарский краевой суд приговорил членов группировки к длительным срокам лишения свободы, признав их виновными в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, в том числе в 19 убийствах.

Цеповяз получил 20 лет лишения свободы. Его признали виновным в хищении 3,5 млн рублей из федерального и краевого бюджетов, а также в материальном поощрении членов банды, убивших 12 человек в станице Кущевской.

После публикации фото с деликатесами была начата проверка. Во Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что фотографии были сделаны в 2015 году.

Сам Цеповяз утверждает, что фото смонтированы.

Бывшая жена Цеповяза рассказывала Би-би-си, что в 2017 году отправила 3 млн рублей на его содержание в колонии. По ее словам, принадлежащая Цеповязу земля приносит доход в размере около 6 млн рублей в год. Часть этих денег она тратила на семью, из них же оплачивала содержание бывшего мужа, адвокатов и так далее.

Следственный комитет России завел уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудников колонии. Прокуратура выяснила, что Цеповяз в колонии официально работал пасечником и с позволения администрации жарил там шашлыки, что запрещено.

Накануне представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной огласил список продуктов, которые передавали Цеповязу: "Конфеты, колбасы, дорогостоящий сыр, различные готовые салаты, иногда красную икру - до килограмма, сигареты, сырое куриное мясо, крабов, красную рыбу".

По данным прокуратуры, эти продукты в колонию регулярно привозил некий гражданин, покупая их на деньги, которые перечисляли родственники заключенного - "от 30 до 60 тысяч рублей в месяц".