Евкуров и ингушский народ поспорят в Конституционном суде о границе с Чечней

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Конституционный суд России 27 ноября рассмотрит запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об определении границы с Чечней. На заседание приглашены глава Чечни Рамзан Кадыров и делегаты конгресса ингушского народа, которые не считают Евкурова настоящим народным представителем.

Договор о закреплении границы между Ингушетией и Чечней был подписан главами регионов 26 сентября, однако вызвал многотысячные акции протеста в Магасе. В итоге Евкуров попросил КС России оценить как само соглашение, так и закон о его ратификации, принятый ингушским парламентом.

Допустить членов конгресса, которые называют себя представителями ингушского народа, на заседание КС России ранее попросили сопредседатели организации Муса Мальсагов и Ахмет Погоров. Рассмотрение этого вопроса без делегатов "нарушит основополагающие принципы всесторонней объективности", говорится в их обращении в КС России, которое цитировали "Ведомости".

Конгресс указывал, что Евкуров не может считаться выразителем интересов народа, так как не избирался на прямых выборах, и лишь проведение открытого процесса с выслушиванием мнений разных сторон позволит обеспечить принятие законного и справедливого решения.

В итоге Конституционный суд России допустил Всемирный конгресс ингушского народа к участию в заседании. Об этом в пятницу написал в "Твиттере" руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. "Агора" представляет интересы конгресса.

Позже это подтвердили в пресс-службе КС России. Конституционный суд России пригласил на заседания Евкурова, Кадырова и представителей ингушского парламента, сказано в сообщении.

На слушание дела также приглашены парламент Чечни, представители Кремля, Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры, минюста России, конституционный суд Ингушетии - список замыкает Всемирный конгресс ингушского народа.

В каком качестве будут присутствовать делегаты конгресса, из сообщения неясно. Ранее представитель суда сказал изданию "Фонтанка", что участниками процесса они не будут, "но, возможно, им дадут слово именно как приглашенным участникам".

Что касается Евкурова, то он может и не являться на заседание КС России, пояснили изданию в суде: "Запрос был подписан им лично, но совсем не обязательно, что представлять его интересы будет он сам, это можно сделать по соответствующей доверенности".

Запрос Евкурова

Открытое заседание Конституционного суда по делу о чечено-ингушской границе состоится в Санкт-Петербурге 27 ноября.

О том, что в КС поступил запрос от Евкурова о проверке соглашения о границе на соответствие российское конституции, стало известно 8 ноября. Это произошло через неделю после того, как конституционный суд Ингушетии признал закон о границе не соответствующим республиканской конституции.

Евкуров тогда заявил, что такое решение должен принимать не конституционный суд Ингушетии, а конституционный суд России, так как он затрагивает интересы сразу двух регионов.

Чего хочет Всемирный конгресс ингушского народа

Первый Всемирный конгресс ингушского народа открылся в Назрани в конце октября, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся после подписания соглашения о границе. В положении о конгрессе говорится, что он "является общенациональным представительным органом ингушского народа и будет отстаивать и защищать права и интересы ингушского народа", а в своей работе делегаты намерены "руководствоваться Конституцией РФ и нормами международного права".

"Новая газета" писала, что на конгресс прибыли 700 делегатов со всего мира: представители ингушей съехались из семи государств, а также из 15 регионов России. По всей республике прошли сходы общин и тейпов, которые также избрали делегатов.

Адвокат "Агоры" Рамиль Ахметгалиев отмечал, что формально закон предусматривает участие в деле только заявителя и представителей органов власти, принявших оспариваемый акт. Но по сложившейся практике Конституционный суд при рассмотрении общественно значимых дел привлекает достаточно широкий круг лиц.

Спорная граница

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была официально определена в 1991 году, когда перестала существовать Чечено-Ингушская АССР.

В день, когда народное собрание должно было утвердить договор и придать ему статус закона, в Ингушетии начались протесты. В них принимали участие тысячи человек.

Депутаты рассказывали Би-би-си, что голосование было назначено внезапно и в последний момент было объявлено тайным.

Народное собрание утвердило соглашение, но позже депутаты заявляли, что не голосовали в поддержку законопроекта, а итоги голосования были сфальсифицированы.