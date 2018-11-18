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Бывший президент Украины Виктор Янукович, который в пятницу был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского, не сможет выступить с последним словом в суде в Киеве, заявил его адвокат Александр Горошинский.

По словам защитника, Янукович получил травму и сейчас лежит на больничной койке.

"Виктор Федорович госпитализирован, у него спортивная травма. Он не может самостоятельно передвигаться. Травма на самом деле очень серьезная ноги и позвоночника", - цитирует Горошинского агентство РИА Новости.

Ранее в НИИ имени Склифосовского заявили, что Виктор Янукович был госпитализирован в пятницу 16 ноября. В тот же день выписан из больницы.

Российские СМИ сообщали о том, что бывший президент Украины получил травму колена и спины, упав на теннисном корте.

Дело Януковича

В конце июня в Оболонском районном суде Киева началось рассмотрение дела в отношении Януковича, которого обвиняют в госизмене и пособничестве российским властям.

Одним из главных доказательств по делу является обращение Януковича к российским властям 1 марта 2014 года с просьбой о вводе войск на Украину.

Государственное обвинение требует от Оболонского районного суда приговорить экс-президента Януковича к 15 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Бывший президент Украины и его защита отрицают предъявленыее ему обвинения.

Экс-президента судят заочно. В 2014 году он бежал в Россию, где ему предоставили временное убежище.