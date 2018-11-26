"Семь минут ужаса": "Инсайт" готов совершить посадку на Марс

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В понедельник вечером, около 20:00 по Гринвичу (23:00 МСК) на Марс приземлится "Инсайт" - очередная, уже девятая миссия НАСА на поверхности Красной планеты.

Аппарат, запущенный с воздушной базы "Ванденберг" в Калифорнии 5 мая, войдет в разреженную марсианскую атмосферу, повернувшись к планете термозащитным экраном (он нужен еще и на тот случай, если садиться придется сквозь пыльную бурю), а затем начнет замедляться, выпустив парашюты.

Мягкую посадку должны обеспечить включившиеся непосредственно перед приземлением 12 реверсивных двигателей - примерно так же в 2008 году инженеры НАСА сажали на Марс миссию "Феникс".

Как и другим аппаратам, которые пытались посадить на Марс до этого, "Инсайту" предстоит пережить "семь минут ужаса" - за это время ему необходимо сбросить скорость со сверхзвуковой (в атмосферу планеты аппарат войдет в шесть раз быстрее пули) до вполне прогулочной, чтобы аккуратно совершить мягкую посадку.

"Инсайт" опустится на равнину, расположенную чуть к югу от вулканического нагорья Элизий. Еще чуть южнее в том же регионе находится кратер Гейла, который сейчас исследует марсоход "Кьюриосити" - до него примерно 600 км.

Однако равнину Элизий для посадки аппарата выбрали не из-за особенностей рельефа. "Инсайт" будет изучать не поверхность Марса, а его внутреннее устройство - температуру недр и сейсмическую активность.

Для этого нужно было найти максимально плоский участок, где аппарат мог бы "разложить" вокруг себя измерительные приборы и оставаться неподвижным на протяжении всей своей миссии, получая при этом достаточно солнечной энергии.

Огромное внимание уделялось и структуре почвы: "Инсайт" должен пробурить рядом с собой несколько скважин глубиной от трех до пяти метров.

На то, чтобы установить все приборы и привести их в рабочую готовность, у аппарата уйдет почти два месяца. После этого он замрет - и будет ждать.

"Марсотрясения"

Основной прибор, который "Инсайт" доставил на Красную планету, - сейсмометр SEIS. Он обладает достаточной чувствительностью, чтобы регистрировать волны от ударов метеоритов, падающих на поверхность планеты.

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Изучение этих волн даст ученым представление о структуре Марса - от коры до ядра - и поможет пролить свет на то, как образовалась планета приблизительно 4,6 млрд лет назад.

НАСА уже отправляло на Марс сейсмометры - в 1970-х годах, в рамках программы "Викинг". Но тогда обнаружить сейсмическую активность Марса не удалось, потому что инструменты находились на корпусе спускаемых аппаратов.

"Инсайт" же поместит их непосредственно в марсианский грунт - таким образом, даже довольно слабые сигналы дадут достаточно информации, чтобы можно было создать модель Марса в разрезе.

Кроме того, зонд будет ждать "марсотрясений". Ученым до сих пор неизвестно, существует ли на Марсе какая-либо собственная геологическая активность и похожа ли внутренняя структура Красной планеты на устройство Земли - с твердой внутренней и жидкой внешней частью ядра.

Пока принято считать, что у планеты, скорее всего, металлическое ядро, плотная мантия и более легкая кора, но где именно проходят границы между ними, ученым установить пока не удалось.

Миссия "Инсайт" продлится 728 земных дней - и примерно столько же марсианских: сутки на Красной планете длятся всего на 37 минут дольше, чем на Земле.