Дональд Трамп ответил на вопросы спецпрокурора по "Рашагейту"

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что он лично ответил на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует предполагаемое российское вмешательство в американские выборы в 2016 году.

По словам Трампа, ответы дались ему "очень легко". Он уточнил, что ответил на вопросы в письменной форме, и документ еще предстоит официально передать на рассмотрение команде спецпрокурора.

Роберт Мюллер с 2017 года расследует факты предполагаемого сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и российскими властями.

Трамп категорически отрицает обвинения в сговоре, называя расследование "охотой на ведьм".

В четверг он назвал в "Твиттере" спецпрокурора Мюллера конфликтным человеком, а расследование - "полнейшей чепухой", добавив, что те, кто в нем участвует, "позорят нашу нацию".

В начале месяца Трамп добился отставки генерального прокурора Джеффа Сешнса, заменив его Мэтью Уитакером, который теперь имеет право уволить спецпрокурора Мюллера или прекратить расследование.

Выступая перед журналистами в пятницу, Трамп заявил, что на расследование были потрачены впустую "миллионы и миллионы долларов".

Трамп также предположил, что люди, написавшие вопросы, на которые он согласился ответить, "вероятно, имеют плохие намерения".

"Я уверен, что они заблуждаются, потому что, знаете, им нравится ловить людей", - сказал президент. По его словам, он ответил на все вопросы самостоятельно.

"Мои адвокаты не пишут ответы, я сам пишу ответы, - заявил он. - Мне задали ряд вопросов, я ответил на все очень легко".

Какие вопросы задал Трампу спецпрокурор, неизвестно.

Между тем, как рассказал ранее Washington Post адвокат Трампа Руди Джулиани, президент не ответил на вопросы, касающиеся периода после его избрания, заявив, что некоторые из поставленных вопросов были "потенциальными ловушками", а другие - "бесполезными или неактуальными".