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Нефтеперерабатывающий завод в Капотне на юго-востоке Москвы загорелся в субботу утром. По информации экстренных служб, зафиксировано два очага горения высотой более 10 метров.

"Происходит факельное горение на установке крекинга. Возникла угроза перехода огня на рядом стоящую установку", - сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. На месте ЧП работают бригады пожарных. Движение в районе Капотни затруднено.

По сообщению министерства энергетики, в 8:20 мск пожар удалось локализовать. Ранее сообщалось об угрозе распространения огня.

В минэнерго заявляют об отсутствии угрозы населению и окружающей среде из-за возгорания на НПЗ.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне - предприятие, входящее в компанию "Газпромнефть". Это один из крупнейших НПЗ России, он обеспечивает более трети рынка топлива московского региона, является главным поставщиком горючего в столичные аэропорты.