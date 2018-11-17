В Капотне на юго-востоке Москвы загорелся нефтеперерабатывающий завод
Нефтеперерабатывающий завод в Капотне на юго-востоке Москвы загорелся в субботу утром. По информации экстренных служб, зафиксировано два очага горения высотой более 10 метров.
"Происходит факельное горение на установке крекинга. Возникла угроза перехода огня на рядом стоящую установку", - сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. На месте ЧП работают бригады пожарных. Движение в районе Капотни затруднено.
По сообщению министерства энергетики, в 8:20 мск пожар удалось локализовать. Ранее сообщалось об угрозе распространения огня.
В минэнерго заявляют об отсутствии угрозы населению и окружающей среде из-за возгорания на НПЗ.
По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.
Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне - предприятие, входящее в компанию "Газпромнефть". Это один из крупнейших НПЗ России, он обеспечивает более трети рынка топлива московского региона, является главным поставщиком горючего в столичные аэропорты.