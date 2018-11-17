Правообладатель иллюстрации TASS

Нефтеперерабатывающий завод в Капотне на юго-востоке Москвы загорелся в субботу утром, но пожар удалось потушить в течение нескольких часов. Никто не пострадал, в МЧС заверяют, что угрозы для здоровья местных жителей нет.

Ранее сообщалось, что на Московском нефтеперерабатывающем заводе (он входит в "Газпромнефть") зафиксировано два очага горения высотой более 10 метров.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника столичного главка МЧС Илья Денисов, инженерно-технический персонал уже приступил к осмотру места пожара, который, по его словам, никак не повлиял на работу завода: "Была остановлена только та установка, на которой произошел пожар".

Причиной возгорания, по данным сотрудников МНПЗ могла стать деформация в печи установки по переработке нефтепродуктов.

Пожару был присвоен повышенный уровень сложности, на месте ЧП работали несколько пожарных бригад.

Персонал с прилегающей территории был эвакуирован, огонь и дым от пожара был виден издалека.

Пропустить Youtube пост , автор: Алексей Никитушкин Внимание: Контент других сайтов может содержать рекламу. Конец Youtube сообщения , автор: Алексей Никитушкин

Пожар удалось локализовать в 8:20 по местному времени и полностью потушить к 11:00.

Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне - один из крупнейших НПЗ России, он обеспечивает более трети рынка топлива московского региона и является главным поставщиком горючего в столичные аэропорты.