Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/Getty Image caption Александр Прокопчук с 2016 года является одним из четырех вице-президентов Интерпола

Главой Интерпола в самое ближайшее время может стать Александр Прокопчук - бывший сотрудник российского МВД, ныне занимающий пост вице-президента Международной уголовной полиции.

Британская газета Times в субботу пишет, что назначение 56-летнего Прокопчука будет означать "существенную победу Кремля", несмотря на то что в последние годы российское правительство не раз подвергалось резкой критике за злоупотребление так называемыми "красными уведомлениями" - международными запросами в Интерпол на задержание какого-либо лица, находящегося в розыске.

До недавнего времени Международную уголовную полицию возглавлял представитель Китая Мэн Хунвэй. Однако в октябре, отправившись на родину, он сначала внезапно там пропал, а затем подал в отставку в связи с начатым против него в КНР расследованием по обвинению в коррупции.

Прокопчук, напоминает газета, последние два года занимал пост одного из четырех вице-президентов Интерпола. До этого у него была долгая и, по всей видимости, плодотворная карьера в российском МВД, за что в 2011 году он получил звание генерал-майора.

Выборы нового главы должны состояться уже 21 ноября, и официально на пост пока претендуют всего два кандидата. Не называя конкретных источников, Times указывает, что Прокопчук, по мнению официального Лондона, "практически неостановим".

"По словам сотрудника Уайтхолла, британские власти сочли, что Прокопчук выиграет [этот пост] и что нет никакого смысла в том, чтобы пытаться его остановить. О том, что Прокопчук является однозначным фаворитом, сообщил и источник, близкий к Интерполу", - пишет газета.

Второй подтвержденный кандидат - это Ким Йонг Ян из Южной Кореи, в настоящий момент исполняющий обязанности главы организации. Есть основания полагать, что своего кандидата выдвинет и Южная Африка.

Голосование состоится в среду в Дубае, где пройдет генеральная ассамблея Интерпола, на которой будут присутствовать делегаты от всех стран-членов.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Бывший глава Интерпола в октябре внезапно исчез, находясь в КНР, а затем подал в отставку

Служебная лестница кандидата

До своего назначения в Интерпол Александр Прокопчук, по данным Financial Times, в течение 10 лет возглавлял в МВД России отдел по связям с международной полицией, а до того был главой подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями - что, как пишет издание, является "наиболее коррумпированной сферой в российском законодательстве".

Аналитики указывают, что в годы работы Прокопчука в МВД Интерпол получал немало спорных "красных уведомлений" в отношении людей, которых российские власти могли преследовать по политическим мотивам.

"Прокопчук представляет проблему, потому что он был тем самым человеком в российском министерстве внутренних дел, который отвечал за сочинение многих сфабрикованных "красных уведомлений", поданных во время его службы в МВД", - цитирует Times Дэвида Кларка, бывшего специального советника британского МИД.

По словам адвоката Бена Кита, специализирующегося на подобных уведомлениях Интерпола, возможное назначение Прокопчука у него "просто не укладывается в голове". Кит также отметил, что выдачей "красных уведомлений" часто злоупотребляют в своих целях "беспринципные режимы", поскольку у Интерпола не имеется собственной внутренней системы сдержек и противовесов.

Times также приводит заявление международной неправительственной организации Fair Trials ("Справедливый суд"), отметившей, что "было бы недопустимо, чтобы страна, за которой замечен целый ряд нарушений правил Интерпола, получила руководящую позицию в этой важной надзорной организации".

"Красные уведомления" как средство борьбы?

Россию не раз обвиняли в том, что она пытается получить "красное уведомление" - фактически международный ордер на арест - для нейтрализации противников существующей власти, чтобы ограничить их в передвижениях или добиться экстрадиции, в случае если они находятся на территории другой страны.

Люди, в отношении которых выписано "красное уведомление", могут быть арестованы в любой стране, являющейся членом Интерпола, а их банковские счета могут быть заморожены.

В прошлом по инициативе российских властей такие уведомления были выписаны в отношении: