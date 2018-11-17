Правообладатель иллюстрации Tass Image caption Вид на Грозный

В Старопромысловском районе Грозного женщина привела в действие взрывное устройство. Полиция утверждает, что она была смертницей.

О взрыве агентству Интерфакс рассказал временный исполняющий обязанности министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинов. По его словам, на окраине Старопромыслового района девушка начала приближаться к контрольно-пропускному пункту. Полицейские попросили ее остановиться и предъявить документы, она не стала выполнять эти требования.

Женщина подошла ближе к КПП. Тогда полицейские заметили, что на ней закреплено взрывное устройство, утверждают в полиции Чечни. После предупредительного выстрела со стороны полицейских она привела в действие бомбу.

В результате взрыва женщина погибла. Больше никто не пострадал. Информированный источник Интерфакса утверждает, что она не была уроженкой Чечни.

На видео, которое распространяется в социальных сетях как снятое на месте событий, слышен хлопок. Ему предшествуют несколько автоматных очередей.

Телеканал 360 утверждает, что женщина была под наблюдением дагестанских полицейских. Других сведений о ее личности нет. Мотивы преступления не установлены.

Глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно утверждал, что терроризм в регионе побежден. В феврале 2018 года он называл Чечню "единственным в мире регионом, полностью победившим терроризм". Последнее крупное столкновение с боевиками в Грозном произошло в мае 2018 года, когда четверо вооружденных людей напали на церковь Архангела Гавриила в столице Чечни и застрелили трех человек, в том числе двух полицейских. Все четверо нападавших были убиты.