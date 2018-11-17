Правообладатель иллюстрации vk.com/husky_music Image caption Рэпер Хаски известен уникальной дикцией и быстрой читкой

Видеохостинг YouTube заблокировал для российской аудитории видеоклип российского рэпера Дмитрия Кузнецова, более известного как Хаски, на песню "Иуда". При попытке открыть видео появляется надпись: "контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов".

В Британии и других странах клип открывается без ограничений. О конкретных причинах блокировки песни пока не сообщалось. На момент написания статьи у клипа было 5 млн 340 тыс просмотров.

В августе 2018 года YouTube по требованию Роскомнадзора заблокировал на территории России доступ к клипу белорусского рэппера ЛСП на песню "Монетка" из-за описания способа совершения самоубийства и призывов к самоубийству.

Правообладатель иллюстрации YouTube Image caption При попытке открыть видео появляется надпись о блокировке

В октябре 2018 года YouTube и "ВКонтакте" также по требованию властей заблокировали неофициальный клип на песню рэпера Оксимирона "Последний звонок". На сайте Роскомнадзора говорится, что "видеоряд во взаимосвязи с текстом песни побуждал широкий круг лиц принять участие в совершении массовых беспорядков, массовых убийств и экстремистской деятельности с применением оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ".

Кто такой Хаски

Хаски известен мрачными текстами и сложной рифмовкой. Свои первые шаги в рэпе он сделал еще в школе в 15 лет. После переезда в Москву из Улан-Удэ он поступил в МГУ на факультет журналистики. Во время учебы он подрабатывал на телеканалах НТВ и "Россия 1", в качестве журналиста он бывал на территории, подконтрольной самопровозглашенной ДНР.

После окончания МГУ он не стал работать по специальности, полностью сосредоточившись на музыкальной карьере.

Артист крайне тепло отзывался о творчестве писателя Захара Прилепина, называя его своим вдохновителем. Прилепин открыто поддерживает вооруженных сторонников самопровозглашенных республик Донбасса.

Свою первую песню "Седьмое октября" Хаски представил в 2011 году, посвятив ее дню рождения Владимира Путина. В ней он критически высказался о политической системе современной России.

Творчество артиста высоко отметили другие авторитетные рэперы вроде Оксиморона и Карандаша.

В начале 2017 года Хаски выпустил альбом "Любимые песни (воображаемых) людей", который получил большое количество хвалебных отзывов критиков и принес ему массовую популярность.

В сентябре 2018 года артист выложил в "Инстаграм" видео, на котором он якобы удаляет записанный им альбом "Евангелие от собаки", отмечая при этом, что в нем было девять треков. Единственная сохранившаяся композиция - песня "Иуда", утверждал рэпер.

16 ноября на церемонии вручения наград за вклад в развитие российской инди-сцены Jager Music Awards 2018 Хаски получил приз за лучшие видео (за заблокированный YouTube клип "Иуда"), а также был признан главным рэпером уходящего года.