Топливный протест во Франции: демонстрантку задавили насмерть

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Демонстрация в городе Кемпер на западе Франции

По всей Франции 17 ноября прошла масштабная акция протеста против повышения налога на дизельное топливо. Участие в демонстрациях так называемых "желтых жилетов" приняли около 250 тысяч человек. Одна участница демонстраций погибла: ее случайно задавило машиной.

Участники акций протеста блокировали движение на французских дорогах по всей стране. В Париже акция прошла в форме шествия, а также в виде попыток помешать движению на пешеходных переходах. Когда демонстранты добрались до Елисейсколго дворца, полиция применила слезоточивый газ для разгона участников акции, одетых в заметные в темноте ярко-желтые жилеты со светоотражающими полосками.

В общей сложности более ста человек по всей Франции пострадали, около 50 полиция задержала.

Смерть на акции

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Акции протеста проходили не только на континентальной территории Франции, но и, к примеру, на Корсике

Во французской комунне Ле-Пон-де-Бовуазен (департамент Савойя) в акции протеста против повышения налога на дизельное топливо принимали участие около 50 человек. Когда они обступили машину местной жительницы, которая велзла дочь в больницу, та запаниковала и нажала на педаль газа. 63-летняя участница протестов попала под машину и погибла от полученных травм.

Водительницу задержали, она была в шоковом состоянии. Перед наездом она разговаривала с длемонстрантами, а потом попробовала объехать их.

Наезды на демонстрантов были зафиксированы в Селеста и в Грассе, но они не привели к смертям или серьезным травмам.

Что такое "желтые жилеты"

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Париже полиция применяла слезоточивый газ

За последний год стоимость дизельного топлива во Франции выросла на 23% до в среднем 1,51 евро за литр. Повышение связано в том числе с налогами на дизельное топливо и бензин, введенными правительством Эммануэля Макрона. В начале 2019 года произойдет еще одно повышение, которое и привело к зарождению движения "желтых жилетов".

Его название связано с цветом жилетов, которые должен иметь в машине любой водитель во Франции. Движение, у которого нет формальных лидеров, пользуется широкой поддержкой во Франции, а на его акциях часто звучат призывы к остатвке Макрона.

Макрон утверждает, что повышение налогов на топливо необходимо, чтобы стимулировать разработки в области экологически чистого топлива и возобновляемой энергетики, а также снизить зависимость страны от нефти. После массовых протестов против повышения топливного налога премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о планах выделения финансовой помощи малоимущим водителям.