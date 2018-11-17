Топливный протест во Франции: демонстрантку задавили насмерть
По всей Франции 17 ноября прошла масштабная акция протеста против повышения налога на дизельное топливо. Участие в демонстрациях так называемых "желтых жилетов" приняли около 250 тысяч человек. Одна участница демонстраций погибла: ее случайно задавило машиной.
Участники акций протеста блокировали движение на французских дорогах по всей стране. В Париже акция прошла в форме шествия, а также в виде попыток помешать движению на пешеходных переходах. Когда демонстранты добрались до Елисейсколго дворца, полиция применила слезоточивый газ для разгона участников акции, одетых в заметные в темноте ярко-желтые жилеты со светоотражающими полосками.
В общей сложности более ста человек по всей Франции пострадали, около 50 полиция задержала.
Смерть на акции
Во французской комунне Ле-Пон-де-Бовуазен (департамент Савойя) в акции протеста против повышения налога на дизельное топливо принимали участие около 50 человек. Когда они обступили машину местной жительницы, которая велзла дочь в больницу, та запаниковала и нажала на педаль газа. 63-летняя участница протестов попала под машину и погибла от полученных травм.
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Водительницу задержали, она была в шоковом состоянии. Перед наездом она разговаривала с длемонстрантами, а потом попробовала объехать их.
Наезды на демонстрантов были зафиксированы в Селеста и в Грассе, но они не привели к смертям или серьезным травмам.
Что такое "желтые жилеты"
За последний год стоимость дизельного топлива во Франции выросла на 23% до в среднем 1,51 евро за литр. Повышение связано в том числе с налогами на дизельное топливо и бензин, введенными правительством Эммануэля Макрона. В начале 2019 года произойдет еще одно повышение, которое и привело к зарождению движения "желтых жилетов".
Его название связано с цветом жилетов, которые должен иметь в машине любой водитель во Франции. Движение, у которого нет формальных лидеров, пользуется широкой поддержкой во Франции, а на его акциях часто звучат призывы к остатвке Макрона.
Макрон утверждает, что повышение налогов на топливо необходимо, чтобы стимулировать разработки в области экологически чистого топлива и возобновляемой энергетики, а также снизить зависимость страны от нефти. После массовых протестов против повышения топливного налога премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о планах выделения финансовой помощи малоимущим водителям.