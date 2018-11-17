Теннисиста Александра Зверева освистали на матче с Федерером. Все из-за ошибки болл-боя

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Александр Зверев

Немецкий теннисист российского происхождения Александр Зверев обыграл швейцарца Роджера Федерера в полуфинале итогового турнира ATP в Лондоне. В концовке матча Зверева освистали зрители - он остановил игру в решающий момент из-за ошибки болл-боя.

21-летний Зверев выиграл матч с Федерером за выход в финал турнира ATP Finals со счетом 7-5, 7-6 (7-5) в тай-брейке на лондонской O2 Arena. Когда счет на тай-брейке дошел до 4-3 в пользу Федерера, Зверев попросил остановить розыгрыш, потому что увидел, как подающий мячи юноша на стороне Федерера уронил мяч на корт. Правила тенниса допускают переигровку розыгрыша в случае, если на площадке оказался посторонний предмет - в данном случае мяч.

На корте возникло замешательство, но судья согласился со Зверевым и назначил переигровку. Подавал Зверев; он выиграл спорное очко подачей на вылет. Спустя несколько минут он одержал победу над Федерером и стал самым молодым с 2009 года теннисистом, пробившимся в финал ATP Finals. В финале, который пройдет 18 ноября, Зверев встретится с Новаком Джоковичем.

Во время заминки, возникшей в связи с требованием Зверева переиграть розыгрыш, зрители на трибунах стали неодобрительно гудеть и освистывать немецкого теннисиста.

"Не так я хотел это закончить"

Сразу после победы Зверев принес извинения в связи с ситуацией на тай-брейке. Он сказал, что во время матча извинился перед Федерером, и тот сказал, что не видит проблемы, поскольку ситуация была в рамках правил.

"Я немного расстроен в связи с этой ситуацией, не так я хотел это закончить", - сказал Зверев и добавил, что не хотел никого расстроить. После матча он признался, что в раздевалке ему потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя. Он также посоветовал критикам посмотреть на ситуацию повнимательнее.

Роджер Федерер после матча сказал, что Звереву было не за что извиняться.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Роджер Федерер после заминки пошел выяснять у судьи, что случилось

"Он извинился передо мной у сетки. А я такой: "Дружище, да брось ты. Ты вообще не должен извиняться", - сказал 37-летний Федерер. Швейцарец отметил, что ему не понравилась реакция зрителей, и он не сомневался, что Зверев поступил правильно. Он также сказал, что не держит зла на болл-боя, допустившего ошибку, и надеется, что тот не будет сильно переживать.

"Никаких проблем, такое случается. В конце концов, не так уж это и важно", - сказал Федерер.

Кто такой Зверев

Александр Зверев родился в Германии в семье Александра Зверева-младшего, известного советсткого теннисиста. Зверев девять раз побеждал в турнирах ATP, он один из самых молодых современных спортсменов, входящих в элиту мирового тенниса.

В настоящее время он занимает пятую строчку в рейтинге ATP, в 2017 году он достигал звания третьей ракетки мира. У Зверева гражданство Германии, он не выступал под российским флагом, но свободно говорит по-русски.

Зверев неоднократно побеждал сильнейших теннисистов мира, в том числе Роджера Федерера, Новака Джоковича, Стэна Вавринку и других. В парном разряде Зверев играет со своим старшим братом Мишей и в 2017 году выигрывал с ним турнир из серии ATP.