Теннисиста Александра Зверева освистали на матче с Федерером. Все из-за ошибки болл-боя
Немецкий теннисист российского происхождения Александр Зверев обыграл швейцарца Роджера Федерера в полуфинале итогового турнира ATP в Лондоне. В концовке матча Зверева освистали зрители - он остановил игру в решающий момент из-за ошибки болл-боя.
21-летний Зверев выиграл матч с Федерером за выход в финал турнира ATP Finals со счетом 7-5, 7-6 (7-5) в тай-брейке на лондонской O2 Arena. Когда счет на тай-брейке дошел до 4-3 в пользу Федерера, Зверев попросил остановить розыгрыш, потому что увидел, как подающий мячи юноша на стороне Федерера уронил мяч на корт. Правила тенниса допускают переигровку розыгрыша в случае, если на площадке оказался посторонний предмет - в данном случае мяч.
На корте возникло замешательство, но судья согласился со Зверевым и назначил переигровку. Подавал Зверев; он выиграл спорное очко подачей на вылет. Спустя несколько минут он одержал победу над Федерером и стал самым молодым с 2009 года теннисистом, пробившимся в финал ATP Finals. В финале, который пройдет 18 ноября, Зверев встретится с Новаком Джоковичем.
Во время заминки, возникшей в связи с требованием Зверева переиграть розыгрыш, зрители на трибунах стали неодобрительно гудеть и освистывать немецкого теннисиста.
"Не так я хотел это закончить"
Сразу после победы Зверев принес извинения в связи с ситуацией на тай-брейке. Он сказал, что во время матча извинился перед Федерером, и тот сказал, что не видит проблемы, поскольку ситуация была в рамках правил.
"Я немного расстроен в связи с этой ситуацией, не так я хотел это закончить", - сказал Зверев и добавил, что не хотел никого расстроить. После матча он признался, что в раздевалке ему потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя. Он также посоветовал критикам посмотреть на ситуацию повнимательнее.
Роджер Федерер после матча сказал, что Звереву было не за что извиняться.
"Он извинился передо мной у сетки. А я такой: "Дружище, да брось ты. Ты вообще не должен извиняться", - сказал 37-летний Федерер. Швейцарец отметил, что ему не понравилась реакция зрителей, и он не сомневался, что Зверев поступил правильно. Он также сказал, что не держит зла на болл-боя, допустившего ошибку, и надеется, что тот не будет сильно переживать.
"Никаких проблем, такое случается. В конце концов, не так уж это и важно", - сказал Федерер.
Кто такой Зверев
Александр Зверев родился в Германии в семье Александра Зверева-младшего, известного советсткого теннисиста. Зверев девять раз побеждал в турнирах ATP, он один из самых молодых современных спортсменов, входящих в элиту мирового тенниса.
В настоящее время он занимает пятую строчку в рейтинге ATP, в 2017 году он достигал звания третьей ракетки мира. У Зверева гражданство Германии, он не выступал под российским флагом, но свободно говорит по-русски.
Зверев неоднократно побеждал сильнейших теннисистов мира, в том числе Роджера Федерера, Новака Джоковича, Стэна Вавринку и других. В парном разряде Зверев играет со своим старшим братом Мишей и в 2017 году выигрывал с ним турнир из серии ATP.