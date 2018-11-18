Спор между Китаем и США оставил саммит АТЭС без декларации

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Вице-премьер США Майк Пенс обвинил Китай в том, что своим проектом "Шелковый путь" он практически закабаляет небольшие страны, вгоняя их в долги

Азиатский экономический саммит впервые в истории АТЭС завершился без полноценной итоговой декларации. Причина этому - разногласия между Соединенными Штатами и Китаем по вопросам международной торговли.

Как заявил премьер-министр принимавшей саммит Папуа-Новой Гвинеи Питер О'Нил, два гиганта в одной комнате не смогли договориться по ряду вопросов. Среди разногласий, по его словам, - роль Всемирной торговой организации и ее реформа.

Представитель Китая Чжан Сяолон заявил, что страны-участницы саммита оставили Папуа-Новой Гвинее право выпустить заявление от имени всех членов АТЭС вместо традиционной декларации лидеров.

В результате, как ожидается, будет опубликовано заявление по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), из которого будут исключены спорные пункты.

Торговая война

США и Китай уже давно вовлечены в торговую войну, и разногласия между Пекином и Вашингтоном ярко проявились на саммите.

В ходе саммита США заявили, что намерены вместе с Австралией создать военно-морскую базу в Папуа-Новой Гвинее. Этот шаг рассматривается как явная попытка противостоять растущему влиянию Китая в регионе.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что эта база поможет защитить суверенитет и морские права островных государств в Тихом океане.

В субботу лидер Китая Си Цзиньпин обрушался с критикой на политику Трампа "Америка прежде всего" и заявил, что страны, проповедующие протекционизм, обречены на провал.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Си Цзиньпин вновь обвинил США в протекционизме, заявив, что эта политика ведет к провалу

Ранее Майк Пенс сообщал, что Вашингтон готов более чем удвоить пошлины, наложенные на китайский импорт.

Он также раскритиковал Китай за то, что его масштабные инфраструктурные программы, известные как "Новый шелковый путь", и выдаваемые Китаем в их рамках ссуды загоняют небольшие страны в огромные долги.

Он призвал эти страны работать не с Китаем, а с США, заявив, что Вашингтон не коррумпирует другие государства и не покушается на их независимость.

Си Цзиньпин заверил, что никаких скрытых намерений программы Китая по созданию паневразийской транспортной системы не имеют.