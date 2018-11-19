Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дональд Трамп посетил места лесных пожаров в Калифорнии

Вся Финляндия удивлена тем, что президент США похвалил эту страну за то, что ее жители якобы граблями расчищают леса от листвы и сорняков.

Дональд Трамп сообщил, что президент Финляндии Саули Ниинистё сказал ему, что люди в Финляндии проводят много времени, расчищая лесные заросли граблями.

Сам Ниинистё говорит, что не помнит такого разговора.

Сейчас пожарные в Калифорнии борются с крупнейшими в истории штата лесными пожарами.

Трамп прибыл туда в субботу и повторил свое предыдущее заявление о том, что главная причина пожаров - плохое управление лесными угодьями.

"Посмотрите на другие страны, они это делают иначе", - сказал президент США.

"Я был с президентом Финляндии, и он мне сказал: "У нас все по-другому… мы лесная страна". И они проводят много времени с граблями, расчищая все и делая другие дела, и у них нет проблем", - продолжил Трамп [перевод дословный].

Но сам президент Финляндии в интервью газете Ilta-Sanomat сказал, что во время его разговора с Трампом вопрос о граблях не поднимался.

"Я сказал ему, что Финляндия покрыта лесами, и что у нас есть хорошая система мониторинга [лесов]", - сказал Ниинистё.

После заявления Трампа жители Финляндии стали размещать в соцсетях комические фотографии того, как они якобы расчищают местный лес.

"Обычный день в финском лесу"

"Я на посту!"

"В том, что касается климата, я бы не сравнивал Калифорнию с Финляндией… Кроме того, примерно 80% нашей страны - лес. Мы просто не можем присматривать за каждым его сантиметром…."