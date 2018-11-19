РЖД показала новые плацкартные вагоны. Соцсети ностальгируют по старым (но не сильно)
Российские железные дороги показали концепт новых "капсульных" плацкартных вагонов, которые отличаются от старых вагонов не только дизайном, но и увеличенным персональным пространством для каждого пассажира.
Фотографии опубликовало информагентство РИА Новости. В пресс-службе РЖД подтвердили их подлинность. "Реновация вагонов планируется с 2019 года, они станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартным вагонам", - добавили в пресс-службе.
Согласно новой концепции, вагон останется общим, но с модульной конструкцией. Пассажирские места планируется оборудовать плотными шторами, которые в любой момент можно будет закрыть.
Также в обновленных вагонах обещают оборудовать электрические розетки, USB-разъемы и индивидуальное освещение. Кроме того, в вагонах должны появиться вендинговые автоматы, в туалетах - гигиенические души, автоматические краны, пеленальные столики, дозаторы мыла, бумажные полотенца и встроенные фены для рук.
В социальных сетях тут же начали появляться комментарии по поводу нового концепта.
Кто-то, например, заволновался, что будет утеряна атмосфера классического плацкартного вагона, где можно наблюдать множество свисающих с полок ног.
Но кто-то этому только рад.
Один из пользователей перечислил всем знакомые атрибуты старого плацкартного вагона.
А другой напомнил, что хотя бы еда в плацкарте останется прежней.
Появилась и конструктивная критика. Так, пользовательница Лена Лосева заметила, что в новом концепте не предусмотрены, например закрытые места для багажа под сиденьем. Пассажиру будет сложно взобраться на верхнюю полку и полноценно сесть на ней, пишет она.
Некоторым новый концепт пришелся по вкусу.
Другие считают, что и так было хорошо.
Но кто-то непримирим в отношении плацкартных вагонов.
Летом этого года в РЖД заявляли, что с 2025 года перестанут закупать плацкартные вагоны старого типа, на смену им придут новые вагоны. При этом, по данным производителей вагонов, пассажиры по-прежнему любят плацкарт: именно такой способ поездки выбирают около двух третей пассажиров.
В этом году компания купит почти шесть сотен плацкартных вагонов - это 86% от всех новых вагонов вообще. "Отказаться от старых плацкартных вагонов можно будет, когда будет полностью утверждена концепция новых плацкарт, а также принято решение по их закупке и поставке", - говорили тогда в компании изданию РБК.