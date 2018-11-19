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Российские железные дороги показали концепт новых "капсульных" плацкартных вагонов, которые отличаются от старых вагонов не только дизайном, но и увеличенным персональным пространством для каждого пассажира.

Фотографии опубликовало информагентство РИА Новости. В пресс-службе РЖД подтвердили их подлинность. "Реновация вагонов планируется с 2019 года, они станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартным вагонам", - добавили в пресс-службе.

Согласно новой концепции, вагон останется общим, но с модульной конструкцией. Пассажирские места планируется оборудовать плотными шторами, которые в любой момент можно будет закрыть.

Также в обновленных вагонах обещают оборудовать электрические розетки, USB-разъемы и индивидуальное освещение. Кроме того, в вагонах должны появиться вендинговые автоматы, в туалетах - гигиенические души, автоматические краны, пеленальные столики, дозаторы мыла, бумажные полотенца и встроенные фены для рук.

Правообладатель иллюстрации РИА Новости

Правообладатель иллюстрации РИА Новости

В социальных сетях тут же начали появляться комментарии по поводу нового концепта.

Кто-то, например, заволновался, что будет утеряна атмосфера классического плацкартного вагона, где можно наблюдать множество свисающих с полок ног.

Но кто-то этому только рад.

Один из пользователей перечислил всем знакомые атрибуты старого плацкартного вагона.

Пропустить Twitter пост , автор: @druzhininja За что мы любим плацкарт

1) Невыключаемое радио

2) Уютные запахи куры и бичпакетов.

3) Дембеля

4) Задушевные беседы в третьем купе от твоего

5) Очереди в туалет и к розетке

6) Вереницы носков, торчащие с полок на уровне головы

7) Ключ от окна у проводника — Иван Бритва (@druzhininja) 19 ноября 2018 г.

А другой напомнил, что хотя бы еда в плацкарте останется прежней.

Появилась и конструктивная критика. Так, пользовательница Лена Лосева заметила, что в новом концепте не предусмотрены, например закрытые места для багажа под сиденьем. Пассажиру будет сложно взобраться на верхнюю полку и полноценно сесть на ней, пишет она.

Некоторым новый концепт пришелся по вкусу.

Другие считают, что и так было хорошо.

Но кто-то непримирим в отношении плацкартных вагонов.

Летом этого года в РЖД заявляли, что с 2025 года перестанут закупать плацкартные вагоны старого типа, на смену им придут новые вагоны. При этом, по данным производителей вагонов, пассажиры по-прежнему любят плацкарт: именно такой способ поездки выбирают около двух третей пассажиров.

В этом году компания купит почти шесть сотен плацкартных вагонов - это 86% от всех новых вагонов вообще. "Отказаться от старых плацкартных вагонов можно будет, когда будет полностью утверждена концепция новых плацкарт, а также принято решение по их закупке и поставке", - говорили тогда в компании изданию РБК.