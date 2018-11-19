Правообладатель иллюстрации Pimenov Roman/TASS Image caption Погибшему росгвардейцу было 26 лет

В Махачкале в ночь на 18 ноября в местном клубе завязалась перестрелка, в результате которой погиб сотрудник Росгвардии. Еще два человека, в том числе подозреваемый в убийстве, попали в больницу с огнестрельными ранениями.

Что произошло

Дагестанское управление Следственного комитета сообщает, что перестрелка произошла около четырех часов утра у клуба-ресторана "Бест". Ведомство описывает события так: рядом с клубом началась драка, которую попытался разнять 26-летний сотрудник Росгвардии, бывший не при исполнении.

По данным следствия, один из участников драки открыл огонь, а росгвардеец начал стрелять в ответ. В результате сотудник Росгвардии получил множество огнестрельных ранений, в том числе и в голову, и умер. Еще как минимум одного человека срочно госпитализировали.

В то же время местный журналист Расул Асад в своем телеграм-канале описывает инцидент иначе. По его словам, сотрудник Росгвардии отдыхал с другом в клубе и встретил там знакомого, чемпиона мира по рукопашному бою. Во время разговора завязалась ссора, которая закончилась стрельбой.

Асад утверждает, что страляли все три участника инцидента. Он также пишет, что сотрудник Росгвардии, имя которого следствие не раскрывает, якобы был охранником замминистра внутренних дел Дагестана. Однако официально эта информация не подтверждена.

Еще две версии озвучила газета "Коммерсант". Издание пишет, что по одной из них гвардеец мог сам спровоцировать конфликт, когда его не пустили в клуб с оружием, а по другой - наоборот вообще не стрелял, а был смертельно ранен неизвестным, отобравшим у него оружие.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Источник агентства РИА Новости подтвердил, что версия, по которой гвардейца застрелили из его же пистолета, действительно рассматривается. Однако официальной информации о ходе расследования пока нет.

Кого подозревают

По делу пока никто не задержан. Источники агентств Интерфакс и ТАСС утверждают, что один из подозреваемых - экс-чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мочиев. Он ранен и в тяжелом, но стабильном состоянии находится в больнице, его допрашивают следователи, утверждает источник Интерфакса.

Мочиев является неоднократным чемпионом республиканских и международных соревнований по ушу-саньда и рукопашному бою, призером чемпионата мира по боевому самбо. Выдающимся учеником его называл отец знаменитого чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

По неофициальным данным, по делу в качестве подозреваемых проходят еще два человека - братья, скрывшиеся с места происшествия на "Лексусе", утверждает источник. По его словам, они "не раз попадали в поле зрения правоохранительных органов".

Как реагируют в республике

После убийства росгвардейца Хабиб Нурмагомедов и олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев призвали закрыть все ночные клубы в Дагестане.

"Полностью поддерживаю. Вопрос к моим землякам: какую пользу приносят нашему обществу эти ночные клубы?" - написал Нурмагомедов в "Инстаграме", опубликовав ролик дагестанского блогера, который призывает владельцев ночных клубов закрыть их.

"В эти дни к призыву закрыть эти злачные заведения присоединяются общественники и весь народ Дагестана. Это люди, кому не безразлична судьба нашей молодежи. Моя позиция тоже такая же. У нас не место этим клубам. У истинных дагестанцев и мусульман другие взгляды и ценности!" - написал в свою очередь Абдулрашид Садулаев в "Инстаграме".