Ассалам алейкум, дагестанцы! Новостная лента пестрит сообщениями о перестрелке в одном из ночных клубов Махачкалы. Один парень убит, пару человек ранены, остальные в розыске - вот такой печальный итог у этого конфликта. Я не знаю и не буду говорить тут о причинах, но факт остаётся фактом. Трагедия произошла в ночном клубе. В этих «местах для отдыха» чересчур часто случаются неприятности. Мои дорогие братья, земляки! Мы же горцы, называющие себя мусульманами! Нет в этих злачных заведениях ничего для нас, кроме как вреда. Много грязи там происходит, один разврат! Постоянные драки, перестрелки и убийства. Подобные места приносят немалый доход владельцам и обращаясь к ним, хочу сказать, неужели у вас нет своих детей или родных? Желаете ли вы своим близким такой участи? Желаете ли вы себе такого горя, что испытывают сейчас матеря этих парней? Неужели эти грязные деньги для вас выше, чем ваша честь и достоинство? В эти дни к призыву закрыть эти злачные заведения присоединяются общественники и весь народ Дагестана. Это люди, кому не безразличная судьба нашей молодёжи. Моя позиция тоже такая же. У нас не место этим клубам. У истинных дагестанцев и мусульман другие взгляды и ценности! Дай Аллах нам всем разума и понимания очевидных вещей. @sadulaev_abdulrashid