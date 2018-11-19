Генпрокуратура России возбудила новое дело против Браудера. И заявила, что Магнитского могли убить

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Браудер считает все возбужденные против него в России дела сфабрикованными

Генеральная прокуратура России возбудила новое дело против главы британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера: его обвиняют в создании преступного сообщества. Кроме того, ведомство не исключило, что Браудер мог быть причастен еще к пяти смертям, в том числе юриста его фонда Сергея Магнитского в московском СИЗО и бизнесмена Александра Перепиличного в Великобритании.

Как сообщил советник генпрокурора Николай Атмоньев, следствие установило компании из Кипра, Латвии и Швейцарии, которые якобы обналичивали и отмывали сотни миллионов долларов в интересах Браудера. В ближайшее время он будет объявлен в международный розыск.

Атмоньев также заявил, что смерть юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в СИЗО в 2009 году, могла наступить в результате отравления "с использованием диверсионных химических веществ, содержащих соединения алюминия".

В прокуратуре считают, что Браудер был больше других заинтересован в смерти Магнитского, но при этом отмечают, что дело об убийстве юриста не возбуждалось. "Это пока версия, но очень вероятная", - сказал Би-би-си представитель ведомства Александр Куренной.

При этом в прокуратуре считают, что Браудер мог быть причастен и к смерти российского бизнесмена Александра Перепиличного, который в 2012 году умер в пригороде Лондона во время вечерней пробежки. Причем по этому поводу прокуратура уже попросила следствие возбудить дело.

Кроме того, в прокуратуре заявили, что уже расследуют дело об убийстве еще трех человек - Валерия Курочкина, Октая Гасанова и Сергея Коробейникова - которых ведомство называет "сообщниками Браудера". Подозреваемых в деле пока нет, однако представитель прокуратуры сказал, что причастность Браудера не исключена.

Сам Браудер прокомментировал все обвинения у себя в "Твиттере". "Пока Интерпол решает, должен ли его главой стать россиянин, генпрокуратура России проводит большую пресс-конференцию, посвященную мне и тому, как они будут разыскивать меня по всему миру", - написал он.

Ранее газета Times написала, что главой Интерпола в самое ближайшее время может стать Александр Прокопчук - бывший сотрудник российского МВД, ныне занимающий пост вице-президента Международной уголовной полиции. Браудер в своем "Твиттере" резко раскритиковал возможное назначение Прокопчука на эту должность.

В России Браудер ранее уже был заочно приговорен к девяти годам колонии. Его признали виновным по обвинению в преднамеренном банкротстве, уклонении от уплаты налогов, а также скупке акций "Газпрома".

Кто такой Браудер - инвестор и критик российских властей

Уильям Браудер - один из самых известных критиков российских властей за рубежом.

В начале 2000-х годов возглавляемый им инвестиционный фонд Hermitage вложил в российские активы более $4 млрд и был крупнейшим иностранным инвестором в России.

Он обвиняет высокопоставленных чиновников в причастности к гибели юриста его фонда Сергея Магнитского, который умер в СИЗО в 2009 году.

Как утверждает Браудер, он вместе с Магнитским раскрыл масштабную аферу российских правоохранительных органов, после чего и оказался в центре их внимания.

В России Браудер был дважды осужден заочно на девять лет: за уклонение от уплаты налогов, преднамереннее банкротство и скупку акций "Газпрома".

Магнитский оказался в "Матросской тишине" именно по подозрению в том, что помогал Браудеру уклоняться от уплаты налогов, утверждают российские власти. Юрист утверждал, что раскрыл махинации, которые позволяли высшим чинам МВД фиктивно возвращать из казны НДС и выводить средства из российского бюджета за границу. По его сведениям, сотрудники правоохранительных органов с помощью этой схемы похитили 5,4 млрд рублей.

Браудер все уголовные дела считает сфабрикованными.

Смерть Магнитского, причастность к которой Москва отрицает, вызвала широкий резонанс в других странах. В США именем юриста был назван акт, который позволяет вводить санкции против лиц, которых американские власти считают виновными в нарушении прав человека

Россия объявила Браудера в международный розыск. В мае он был задержан в Испании, но его сразу же отпустили.

В июле президент России Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу позволить российским следователям допросить Браудера. В ответ он обещал организовать допрос офицеров ГРУ, которых американские власти подозревали во вмешательстве в выборы. Трамп предложение отклонил.

Путин также заявил, что Браудер и его деловые ​ партнеры незаконно заработали в России более 1,5 млрд долларов.

Позднее начальник управления генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что российские следственные органы хотели бы допросить по делу Браудера сотрудников АНБ, ЦРУ, госдепартамента, а также представителей спецслужб других стран, например британской разведки МИ-6.