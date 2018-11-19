Nissan хочет уволить Карлоса Гона с поста главы компании за ложь о своих доходах

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Японский автомобильный концерн Nissan хочет сместить Карлоса Гона с поста президента компании за указание заниженных данных о размере своих доходов.

Японские СМИ сообщают, что он арестован, однако официального подтверждения этой информации нет.

Карлос Гон - легендарный кризисный менеджер, известный тем, что он сумел вернуть прибыльность нескольким автогигантам. В Японии Гон - герой комиксов манга.

Японская газета "Иомиури" в понедельник сообщила, что 64-летний Гон арестован, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

По информации японского издания "Асахи", следственные органы проводят обыски в офисах Nissan.

В понедельник утром акции французской автомобилестроительной компании Renault, входящей в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, подешевели почти на 15%.

Занижение доходов

В финансовых злоупотреблениях Карлоса Гона уличил неизвестный информатор внутри компании.

Как говорится в сообщении Nissan, в течение нескольких лет Гон указывал в официальных данных заниженный размер своих "компенсационных выплат" - и в этом ему помогал исполнительный директор Nissan Грег Келли (по сообщениям, он также арестован).

Сумма выплат, которые глава концерна скрыл от регулятора, по некоторым данным, достигает 44 млн долларов.

Совет директоров концерна соберется в четверг для голосования по вопросу об увольнении Гона.

В ходе корпоративного расследования были обнаружены и другие нарушения, в том числе использование активов компании в личных целях, сообщил президент Nissan Хирото Саикава.

Теперь Nissan намеревается направить собранные данные в японскую прокуратуру.

Карлос Гон занимает должность президента Nissan с 2000 года. Он также является президентом Renault с 2005 года и возглавляет совет директоров Mitsubishi Motors с 2016 года. В начале 2000-х годов предложенная им программа жесткого сокращения расходов помогла вывести Nissan из глубокого кризиса.

В 2013-2016 годах Гон занимал пост председателя совета директоров ОАО "АвтоВАЗ".

В интервью российским СМИ Гон не раз говорил о том, что "АвтоВАЗ" является убыточным предприятием, но при этом уверял, что в долгосрочной перспективе эту ситуацию удастся переломить.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Карлос Гон возглавляет альянс, в который входят гиганты автомобилестроения: Nissan, Renault и Mitsubishi

С 2010 года топ-менеджеры компаний в Японии обязаны сообщать регулятору размеры своих личных доходов, если они превышают 10 млн иен.

Французское правительство, являющееся собственником 15% концерна Renault, не раз пыталось добиться уменьшения вознаграждения Карлоса Гона. В бытность министром финансов Франции Эмманюэль Макрон - нынешний президент страны - добился, чтобы выплаты Гону были сокращены на 30% в обмен на продление его полномочий на посту главы Renault.

Несколько месяцев назад собрание акционеров Renault после жарких споров с трудом утвердило выплату Гону вознаграждения в 7,4 млн евро за 2017 год.

Таланты и дипломы Карлоса Гона

Карлос Гон свободно владеет португальским, испанским, итальянским, французским и английским языками, а за годы работы в компании Nissan Гон выучил также разговорный японский.

Он родился 9 марта 1954 года в Бразилии, в семье эмигрантов из Ливана. К пяти годам, отмечают биографы, он уже умел отличать одну машину от другой по звуку клаксона.

В 6 лет Гон переехал со своей матерью в Бейрут и там посещал иезуитскую школу.

Позже Гон отправился в Париж, где учился в элитных высших учебных заведениях - в том числе в инженерно-политехническом университете. У Гона - французский паспорт.

Когда Карлосу Гону предложили подумать о посте президента Ливана, он ответил, что у него и так уже слишком много должностей.

В опросе на тему "Кого бы вы хотели видеть во главе правительства", проведенном в Японии в 2011 году, Карлос Гон занял седьмое место, опередив Барака Обаму.

Как скандал отразится на бизнесе Nissan и Renault?

Тео Леггетт, бизнес-корреспондент Би-би-си

Карлос Гон является заметной фигурой в автомобильной индустрии. Он известен тем, что улучшил показатели Renault и Nissan, после чего стал ключевым игроком в альянсе Renault-Nissan. Французско-японский концерн, в который также входит Mitsubishi, является одним из крупнейших автопроизводителей в мире.

Вопрос в том, что теперь будет. Гон уже начал сокращать свои полномочия - в прошлом году он ушел с поста гендиректора Nissan, а недавно также частично передал свои обязанности в Renault. Однако, как ожидалось, он должен был остаться гендиректором Renault и продолжать осуществлять общий контроль над альянсом в течение ближайших нескольких лет.

Сегодняшнее объявление, похоже, изменит эту стратегию. Пока неясно, что сибирается делать Renault, но планы по планомерной передаче управления - а в перспективе и будущее довольно громоздкой структуры Renault-Nissan-Mitsubishi - теперь могут быть пересмотрены.