Российская колбаса должна быть дороже? Отвечаем в двух графиках
СМИ сообщили, что экспертный совет при правительстве России предлагает ввести акциз на продукты переработки красного мяса - колбасные изделия, сосиски и бекон. Ставка - около 160 рублей на 1 кг. По данным статистики, колбаса дорожает и без дополнительных усилий со стороны правительства.
О плане ввести акциз в 160 рублей за килограмм на колбасу, сосиски и бекон газете "Известия" рассказали в экспертном совете при правительстве. Минздрав и минсельхоз уже успели откреститься от этой идеи.
Предложение ввести акциз содержится в отзыве экспертного совета на программу "Укрепление общественного здоровья", входящую в нацпроект "Демография". Авторы идеи считают, что это поможет снизить потребление продуктов переработки красного мяса, которые повышают вероятность возникновения рака, болезней сердца, диабета.
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Полученные от акцизов деньги планируется пустить на субсидии для производителей "наиболее полезных продуктов питания". Так, предлагается снизить или вовсе отменить НДС на орехи, бобовые, свежие овощи и фрукты, цельнозерновые продукты и оливковое масло.
"Известия" пишут, что российский минздрав поддержал эту идею со ссылкой на пресс-службу ведомства. "Конкретные меры находятся на стадии обсуждения", - приводит издание ответ пресс-службы ведомства.
Однако утром после публикации текста замминистра здравоохранения Олегу Салагаю пришлось разъяснить позицию ведомства. В своем блоге на сайте "Эха Москвы" он написал, что "экспертная инициатива пока отличается от конкретной законодательной примерно так же, как корова отличается от колбасы". Позже глава минздрава Вероника Скворцова заявила: "Мы просто всем желаем не злоупотреблять в больших количествах этими продуктами".
Минсельхоз и вовсе "не считает данную инициативу целесообразной, обоснованной и в достаточной степени проработанной, в том числе в части возможных ценовых рисков для российских потребителей", цитирует сообщение ведомства Интерфакс.
Производители, разумеется, тоже против. Группа "Черкизово", в частности, назвала предложение о введении акциза "странной и нелогичной инициативой". "В настоящее время нет никаких достоверных научных данных, подтверждающих вред этих продуктов для здоровья", - говорится в заявлении компании.
Летом производители мясной продукции уже обещали повышение цен. Тогда они связывали его с теплым летом (в хорошую погоду спрос на мясо растет, уверяли они), африканской чумой свиней и запретом на импорт мяса из Бразилии, который действует с декабря 2017 года.
Дорожает без акцизов
По данным статистики, колбаса и сосиски дорожают и без акцизов. Так, с 2014 года разные виды колбасы и сосисок подорожали на 24-27%.
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Номинальные доходы россиян тоже росли в этот период, но не успевали за ростом цен на продукты питания.
Раньше с каждым годом доходы россиян быстрее, чем цены на колбасу. Так, в 2005 году средний месячный доход жителя России позволял купить только 25 кг сырокопченой колбасы (самый дорогой ее вид, согласно Росстату).
В 2013 году - уже 38 кг. Тогда реальные располагаемые доходы, а вместе с ними и покупательская способность в отношении колбасы достигли пика за последние 20 лет.
Затем тренд изменился, покупательская способность снижалась. В 2017 году на средний доход россиянина можно купить 34 кг сырокопченой колбасы, на 11% меньше, чем на пике в 2013 году.
Если колбаса подорожает на сумму акциза (160 рублей за 1 кг), то в зависимости от сорта она подорожает до 44%.
Так, самая дорогая колбаса в выборке Росстата - сырокопченая - стоит в среднем 920 рублей за 1 кг и в случае введения акцизов подорожает на 17%.
Сосиски и сардельки - самые дешевые в выборке (340 рублей за 1 кг). В случае введения акцизов они могут подорожать почти в два раза.