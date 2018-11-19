Российская колбаса должна быть дороже? Отвечаем в двух графиках

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СМИ сообщили, что экспертный совет при правительстве России предлагает ввести акциз на продукты переработки красного мяса - колбасные изделия, сосиски и бекон. Ставка - около 160 рублей на 1 кг. По данным статистики, колбаса дорожает и без дополнительных усилий со стороны правительства.

О плане ввести акциз в 160 рублей за килограмм на колбасу, сосиски и бекон газете "Известия" рассказали в экспертном совете при правительстве. Минздрав и минсельхоз уже успели откреститься от этой идеи.

Предложение ввести акциз содержится в отзыве экспертного совета на программу "Укрепление общественного здоровья", входящую в нацпроект "Демография". Авторы идеи считают, что это поможет снизить потребление продуктов переработки красного мяса, которые повышают вероятность возникновения рака, болезней сердца, диабета.

Полученные от акцизов деньги планируется пустить на субсидии для производителей "наиболее полезных продуктов питания". Так, предлагается снизить или вовсе отменить НДС на орехи, бобовые, свежие овощи и фрукты, цельнозерновые продукты и оливковое масло.

"Известия" пишут, что российский минздрав поддержал эту идею со ссылкой на пресс-службу ведомства. "Конкретные меры находятся на стадии обсуждения", - приводит издание ответ пресс-службы ведомства.

Однако утром после публикации текста замминистра здравоохранения Олегу Салагаю пришлось разъяснить позицию ведомства. В своем блоге на сайте "Эха Москвы" он написал, что "экспертная инициатива пока отличается от конкретной законодательной примерно так же, как корова отличается от колбасы". Позже глава минздрава Вероника Скворцова заявила: "Мы просто всем желаем не злоупотреблять в больших количествах этими продуктами".

Минсельхоз и вовсе "не считает данную инициативу целесообразной, обоснованной и в достаточной степени проработанной, в том числе в части возможных ценовых рисков для российских потребителей", цитирует сообщение ведомства Интерфакс.

Производители, разумеется, тоже против. Группа "Черкизово", в частности, назвала предложение о введении акциза "странной и нелогичной инициативой". "В настоящее время нет никаких достоверных научных данных, подтверждающих вред этих продуктов для здоровья", - говорится в заявлении компании.

Летом производители мясной продукции уже обещали повышение цен. Тогда они связывали его с теплым летом (в хорошую погоду спрос на мясо растет, уверяли они), африканской чумой свиней и запретом на импорт мяса из Бразилии, который действует с декабря 2017 года.

Дорожает без акцизов

По данным статистики, колбаса и сосиски дорожают и без акцизов. Так, с 2014 года разные виды колбасы и сосисок подорожали на 24-27%.

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Номинальные доходы россиян тоже росли в этот период, но не успевали за ростом цен на продукты питания.

Раньше с каждым годом доходы россиян быстрее, чем цены на колбасу. Так, в 2005 году средний месячный доход жителя России позволял купить только 25 кг сырокопченой колбасы (самый дорогой ее вид, согласно Росстату).

В 2013 году - уже 38 кг. Тогда реальные располагаемые доходы, а вместе с ними и покупательская способность в отношении колбасы достигли пика за последние 20 лет.

Затем тренд изменился, покупательская способность снижалась. В 2017 году на средний доход россиянина можно купить 34 кг сырокопченой колбасы, на 11% меньше, чем на пике в 2013 году.

Если колбаса подорожает на сумму акциза (160 рублей за 1 кг), то в зависимости от сорта она подорожает до 44%.

Так, самая дорогая колбаса в выборке Росстата - сырокопченая - стоит в среднем 920 рублей за 1 кг и в случае введения акцизов подорожает на 17%.

Сосиски и сардельки - самые дешевые в выборке (340 рублей за 1 кг). В случае введения акцизов они могут подорожать почти в два раза.