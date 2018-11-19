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Бизнесмены из "списка Титова", против которых возбуждались уголовные дела, обратились к делегатам генеральной ассамблеи Интерпола с просьбой не поддерживать кандидатуру генерала российского МВД Александра Прокопчука на выборах президента организации.

Обращение (копия есть у Би-би-си) подписали восемь человек: Евгений Рыжов, Дмитрий Гордеев, Андрей Столбунов, Виктор Ламаш, Евгений Петров, Владимир Зюзин, Василий Дякун и Азамат Кильдигушев. Кроме этого, аналогичная петиция опубликована на сайте change.org.

Инициатива составления обращения исходила от Рыжова. Он сам рассказал об этом Би-би-си, еще двое подписавшихся подтвердили это.

"Россия использует эту международную организацию для своих целей - не только законных и справедливых, как поимка беглых преступников, но и для преследования инакомыслящих и людей, против которых сфабрикованы дела", - рассказал Би-би-си получивший политическое убежище в США адвокат Андрей Столбунов (в России он заочно арестован).

"Я посчитал своим долгом подписать петицию, потому что сам сталкивался с этой проблемой", - добавил он.

Все подписавшиеся (кроме Гордеева) входили в так называемый список бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Титов в феврале 2018 года передал президенту России Владимиру Путину список предпринимателей, желающих, по его словам, вернуться в Россию из-за рубежа. В России против них заведены уголовные дела.

"Мы, граждане Российской Федерации, подписавшие это обращение, возражаем против кандидатуры генерал-майора полиции Александра Прокопчука на выборах президента Интерпола", - говорится в петиции.

Авторы считают, что на МВД России лежит ответственность за многочисленные нарушения прав человека: "Эта организация печально известна коррупцией и плутократией, ее служащие регулярно обвиняются и признаются виновными в бесчеловечном обращении и пытках подозреваемых".

В связи с этим они призывают делегатов генеральной ассамблеи не голосовать за кандидатуру Прокопчука.

Выборы президента Интерпола

Выборы нового главы Интерпола состоятся на сессии генеральной ассамблеи организации в ОАЭ 21 ноября.

О том, что новым президентом Интерпола может стать генерал-майор российской полиции Александр Прокопчук, СМИ сообщили в пятницу, 16 ноября.

В понедельник эту информацию подтвердили в Кремле. "Конечно, мы болеем за российскую кандидатуру, и мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Прокопчук с 2006 года был заместителем начальника национального бюро Интерпола, с 2011 года стал начальником национального центрального бюро Интерпола при МВД России.

До недавнего времени Международную уголовную полицию (Интерпол) возглавлял представитель Китая Мэн Хунвэй. Однако в октябре, отправившись на родину, он сначала внезапно там пропал, а затем подал в отставку в связи с начатым против него расследованием по обвинению в коррупции.

Сейчас организацию временно возглавляет Ким Йонг Ян из Южной Кореи.