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Авиакомпания "Аэрофлот" лишила соучредителя благотворительного фонда "Нужна помощь" Митю Алешковского бонусных миль и платинового статуса в своей программе лояльности. На прошлой неделе он написал негативный комментарий в адрес главы компании Виталия Савельева в своем "Твиттере".

В понедельник Алешковский опубликовал в "Фейсбуке" письмо, которое получил от "Аэрофлота" по электронной почте. В нем говорится, что его бонусный счет закрыт "в связи с публикацией негативных комментариев в адрес ПАО "Аэрофлот".

В "Аэрофлоте" подтвердили, что Алешковский лишен платинового статуса в системе "Аэрофлот Бонус" и всего его мили аннулированы. Такое решение было принято на основании правил программы лояльности, заявили в пресс-службе авиакомпании.

Алешковский настаивает на том, что авиакомпания нарушила его права и обещает обратиться в суд. Наличие оснований для подачи иска в суд сейчас изучают юристы правозащитной группы "Агора", сообщил он.

Что сделал Алешковский?

На прошлой неделе, 16 ноября, Алешковский опубликовал в своем "Твиттере" приказ гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева, запрещающий сотрудникам компании пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами с камерами в рабочее время.

Фотографию документа Алешковский сопроводил критическим комментарием о психическом здоровье гендиректора авиакомпании.

В "Аэрофлот" позже подтвердили подлинность приказа и объяснили запрет на использование сотрудниками устройств с функцией фото- и видеосъемки соображениями безопасности.

Что говорится в правилах "Аэрофлота"?

В правилах программы лояльности "Аэрофлот Бонус" говорится, что в ряде случаев авиакомпания оставляет за собой право заблокировать или закрыть счет участника программы, аннулировать все набранные им мили, элитный уровень и другие привилегии в программе без возмещения каких-либо расходов, убытков и компенсаций.

В частности, лишить статуса и накопленных миль "Аэрофлот" может за "размещение участником публикаций, содержащих заведомо ложную информацию, и/или сведений, порочащих деловую репутацию "Аэрофлота" в интернете и/или печатных СМИ", а также за "совершение участником действий по отношению к работникам "Аэрофлота", совершенных как лично, так и посредством отзывов и публикаций в их адрес в интернете и/или печатных СМИ, и направленных на унижение чести и достоинства человека, выраженных в неприличной форме или в негативной оценке личности либо внешности человека, его качеств, поведения в форме, противоречащей общепринятым правилам поведения".

Этот пункт в правилах появился относительно недавно - в июле 2018 года, следует из сравнения сайта авиакомпании и его архивной версии. При этом в приложении "Аэрофлота" и мобильной версии сайта по-прежнему опубликована предыдущая версия правил.

Близкий к авиакомпании источник заявил газете "Ведомости", что Алешковского лишили миль не только из-за последней публикации в "Твиттере", а из-за неоднократных оскорбительных высказывания в отношении руководства компании.

Это не первый случай, когда компания лишает статуса на основании пункта правил программы "Аэрофлот Бонус", подчеркнул в разговоре с изданием РБК анонимный источник в авиакомпании.

Чего хочет Алешковский?

Алешковский считает, что закрыв его счет в программе лояльности и лишив его бонусных миль, "Аэрофлот" нарушил его права.

В своем посте он упоминает 29-ю статью конституции, гарантирующую гражданам право на свободу слова и мысли, а также на на свободное распространение информации.

"Я даю вам три дня, до 22.11.2018, чтобы восстановить меня в правах. Иначе я буду вынужден обратиться в суд, чтобы мои конституционные права были восстановлены", - написал он в "Фейсбуке".

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, вопрос наличия правовых оснований для обжалования действий авиакомпании и соответствия правил программы лояльности "Аэрофлота" федеральному законодательству изучают юристы организации.

"Нужно помнить, что гендиректор "Аэрофлота" лицо публичное и, следовательно, должен быть терпим к критике в свой адрес. Очевидно, и авиакомпания не может быть выше и вне ее", - считает Чиков.