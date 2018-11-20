Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Скоро фреска "Леда и лебедь" станет доступна для посетителей города-музея

Археологи в Помпеях обнаружили хорошо сохранившуюся эротическую фреску, изображающую сюжет совокупления дочери этолийского царя Леды с принявшим вид лебедя Зевсом.

Предположительно, фреска украшала спальню одного из богатых домов в центре города.

Древнеримский город Помпеи, руины которого находятся недалеко от Неаполя, был погребен под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия 24 августа 79 года.

Фреска была обнаружена раскопках V района Помпей на главной улице города.

Согласно мифу о Леде и лебеде, Зевс, пораженный красотой спартанской царицы Леды, предстал перед ней в образе лебедя на реке Еврот и овладел ею. В результате Леда зачала четырех детей - от Зевса и от своего супруга Тиндарея. От союза с Зевсом на свет появились Елена и Поллидевк, а от союза с Тиндареем - Клитемнестра и Кастор.

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Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Фреску обнаружили на стене около входа в дом на главной улице древнего города. Предположительно, фреска украшала спальню одного из богатых домов.

"Взгляд Леды направлен на каждого, кто входит в спальню. Она смотрит на входяшего с ярковыраженной чувственностью. Этим эта фреска и исключительна", - прокомментировал руководитель археологического парка Помпеев Массимо Осанна.

Популярный миф

Соблазнение лебедем Леды было одним из излюбленных сюжетов античных художников, особый интерес к этому мифу также проявили живописцы эпохи Ренессанса. Свои картины этому мифу посвятили Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тинторетто и многие другие художники.

Подлинники картин "Леда и лебедь" кисти Леонардо да Винчи и Микеланджело утеряны, однако в галереях сохранились копии их работ.

Античному сюжету о спартанской царице и Зевсе посвящено и стихотворение "Леда и лебедь" ирландского поэта Уильяма Батлера Йейтса.

Недавно археологи рядом с фреской "Леда и лебедь" обнаружили еще одну эротическую фреску, изображающую древнегреческого бога плодородия Приапа. Однако фреска, изображающая Приапа, сохранилась гораздо хуже.

Согласно мифу, дочь Леды, родившаяся от союза с Зевсом, Елена была самой прекрасной из женщин. Она стала женой царя Спарты Менелая, однако однажды, пока ее муж отсутствовал в Спарте, Елену похитил троянец Парис. Это похищение, согласно мифу, стало поводом для начала Троянской войны.

Сестру Елены, Клитемнестру, выдали замуж за микенского царя Агамемнона, брата царя Менелая. Агамемнон во время войны возглавил греческое войско в походе на Трою. В отсутствие мужа Клитемнестра изменила ему с его двоюродным братом Эгисфом и по возвращении Агамемнона убила его и его любовницу Кассандру.

В этом году итальянские археологи обнаружили настенную надпись в Помпеях, которая ставит под сомнение привычную всем датировку дня гибели города в результате извержения вулкана. Историки привыкли считать, что извержение вулкана Везувий случилось 24 августа 79 года н.э. Найденная надпись гласит, что до ноябрьских календ по старому римскому календарю остается 16 дней. В современном летоисчислении это означает, что запись сделана 17 октября. Археологи предположили, что наиболее вероятной датой извержения может быть 24 октября.

Руины Помпей обнаружил в конце XVI века архитектор Доменико Фонтана во время прокладки канала от реки Сарно. Строители тогда обнаружили часть городской стены. Раскопки начались только в 1748 году, однако тогда считали, что это руины города Стабии. В настоящее время около 20-25% территории Помпей не раскопано.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Картина Тинторетто "Леда и лебедь"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Копия полотна Леонардо да Винчи "Леда и лебедь"