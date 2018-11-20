Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В первом туре президентских выборов ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов избирателей

Накануне второго тура президентских выборов в Грузии правительство объявило, что больше 600 тыс. граждан простят их долги. Оппозиция ранее выступила с похожей инициативой, но объявленное решение назвала предвыборным обманом и трюком властей.

Обнулить долги более 600 тысяч граждан, оказавшихся в так называемом черном списке, пообещал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Списание долгов общей суммой около полутора миллиардов лари (порядка полумиллиона долларов), по словам премьера, начнется 15 декабря и завершится до нового года.

Задолженность покроет фонд "Карту", основанный председателем правящей партии Бидзиной Иванишвили.

В правительстве говорят, что речь идет о гражданах, задолженность которых не превышает двух тысяч лари в том или ином финансовом институте (около 752 долларов), и которые больше чем на год просрочили выплату долга.

"Озвученное сегодня решение даст возможность сотням тысяч наших соотечественников полноценно включиться в экономическую и социальную жизнь страны, что сделает нашу экономику более устойчивой, а финансово-банковский сектор - более здоровым", - заявил Бахтадзе.

О списании долгов было объявлено за девять дней до второго раунда последних прямых президентских выборов в Грузии, что вызвало резкую критику со стороны оппозиции и части неправительственного сектора.

Но власти уверяют, что над проблемой избыточной задолженности работа в правительстве ведется уже несколько месяцев, и решение не связано с выборами.

Кого освободят от долгов

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Оппозиция утверждает, что правительство пытается помочь Саломе Зурабишвили

По словам властей, в Грузии до 700 тыс. человек - практически треть трудоспособного населения страны - оказались в так называемом черном списке из-за долгов. По словам министра финансов Иване Мачавариани, большая часть - примерно 600 тыс. человек - это те, у кого задолженности в том или ином финансовом институте не превышают двух тысяч лари.

"К такому положению привело безответственное кредитование. Практически все финансовые институты очень легко выдавали кредиты и, соответственно, далее были очень большие штрафы и высокие проценты. Очень многие становились неплатежеспособными, но в целом это все равно было выгодной деятельностью", - заявил Мачавариани.

По его словам, выплату долгов полностью взял на себя фонд "Карту".

Президент Ассоциации банков Грузии Александр Дзнеладзе отметил, что для банковской сферы важно, что большая часть клиентов избавится от проблемных долгов.

"Это одноразовая операция, она не продолжится, и важно, чтобы те, у кого долг и кто не попал в этот список, с ответственностью отнеслись к платежам, чтобы избежать таких проблем в будущем", - сказал он в интервью телекомпании "Имеди".

Но обещание премьера вызвало резкую критику оппозиции.

По словам кандидата в президенты от оппозиционного объединения "Сила в Единстве" Григола Вашадзе, власти хотят представить как инициативу правительства то, что банки и так делают в конце каждого года, списывая часть безнадежных долгов.

Вашадзе также призвал парламент принять закон о полной амнистии санкций и штрафов, введенных банками.

Подкуп избирателей?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Председатель правящей партии Бидзина Иванишвили не фигурирует в регистрационных документах группы "Карту", но организация ассоциируется именно с его именем

Инициатива правительства вызвала шквал критики не только со стороны оппозиции. В соцсетях некоторые отмечали, что инициатива несправедлива по отношению к тем, кто честно выплачивает банковские кредиты.

Три влиятельные неправительственные организации, которые наблюдают за ходом президентских выборов в Грузии, со своей стороны, считают, что решение правительства имеет признаки подкупа избирателей в пользу кандидата в президенты Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Грузинская ассоциация молодых юристов, "Международная прозрачность - Грузия" и Международное общество по справедливым выборам и демократии в совместном заявлении отметили, что этим вопросом должны заинтересоваться правоохранительные органы.

По их словам, речь может идти о масштабном и беспрецедентном нарушении.

Несмотря на то, что председатель правящей партии Иванишвили не фигурирует в регистрационных документах группы "Карту", организация ассоциируется именно с его именем, отмечается в заявлении.

"Сделанное перед вторым туром выборов представителями властей заявление о покрытии финансового долга подобного масштаба группой "Карту", естественно, будет ассоциироваться с Бидзиной Иванишвили и проводимой им кампанией в пользу Саломе Зурабишвили", - отмечается в заявлении.

Председатель правления фонда "Карту" Николоз Чхетиани подтвердил, что по решению основателя фонда Иванишвили фонд уже зарезервировал 100 млн лари в бюджете этого года.

Второй раунд президентских выборов между Зурабишвили и Вашадзе, который был выдвинут оппозиционным объединением "Сила в единстве", состоится 28 ноября.

Зурабишвили формально - независимый кандидат на президентских выборах в Грузии, но ее поддерживает правящая партия.

В первом туре выборов 28 октября ни один из кандидатов не смог набрать необходимые для победы более половины голосов избирателей.

Это последние прямые президентские выборы в Грузии. После инаугурации новоизбранного президента в силу вступит новая конституция, которая завершит переход Грузии к парламентской форме правления.

Следующего президента в 2024 году будет выбирать уже избирательная коллегия, состоящая из 300 делегатов.