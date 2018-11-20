Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Австралийские сумчатые могут производить до 100 экскрементов-кубиков за ночь

Ученые в США заявляют, что выяснили, как и почему вомбаты производят экскременты в форме кубиков. Это единственный известный вид животных, обладающих такой способностью.

Это австралийское сумчатое млекопитающее может производить до 100 отложений кала за ночь, этими кучками они метят свою территорию. Кубическая форма помогает предотвратить скатывание по склонам.

Несмотря на то, что у них такие же круглые анальные отверстия, как у других млекопитающих, вомбаты не производят круглые гранулы, трубчатые катышки или беспорядочные кучки.

Ученые обнародовали результаты исследования, заявив, что "лепить" кубики из кала вомбатам удается благодаря эластичности кишечника.

"Первое, что побудило меня изучить этот феномен, - это то, что я никогда не видела ничего настолько странного в биологии. Это крайне необычно", - сказала Патрисия Янг, сотрудница Технологического института Джорджии.

Изучив пищеварительные тракты вомбатов, которых пришлось усыпить после дорожных происшествий в Тасмании, команда, возглавляемая Патрисией Янг, представила результаты исследования на ежегодной встрече Американского физического общества Fluid Dynamics в Атланте.

"Когда мы произвели вскрытие и увидели их кишечники, мы пришли в полнейший восторг", - сказал соавтор отчета Дэвид Ху.

Правообладатель иллюстрации National Poo Museum Image caption Экскременты вомбата уникальны благодаря своей форме

Ученые сравнили кишечник вомбата с кишечником свиней, вставив воздушный шар в желудочно-кишечный тракт животных, чтобы увидеть, как он растягивается, чтобы вместить шар.

В организме вомбатов фекалии переходят из жидкого состояния в твердое в последней четверти кишечника, но затем на самой последней стадии, в финальных 8% длины кишечника, благодаря разной степени эластичности стенок экскременты принимают форму отдельных кубиков.

Таким образом, объясняют ученые, вомбаты производят кубики с гранями размером примерно в 2 см, и они единственные в природе, обладающие такой способностью.

Но это еще не все. Затем эти сумчатые делают постройки из своих кубиков - чем выше, тем лучше, чтобы общаться с другими вомбатами и привлекать их внимание.

"До недавнего времени существовали только две технологии изготовления кубиков: мы заливали исходный материал в кубические формы или вырезали. А теперь у нас есть вот этот третий способ", - сказала Патрисия Янг.

"Было бы здорово применить этот метод в производственном процессе, - предположила она. - Вместо обычного формования можно было бы производить кубики из мягких материалов".