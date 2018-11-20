Правообладатель иллюстрации Getty Images

Вооруженный мужчина открыл стрельбу в больнице в Чикаго. По последним данным, в результате погибли четыре человека: две сотрудницы больницы, полицейский и сам стрелок.

"Чикаго потерял врача, фармацевта и полицейского. Все они выполняли свою работу, занимались любимым делом", - сообщил мэр Чикаго Рам Эмануэль.

Как сообщил представитель местной полиции, нападавший погиб в ходе перестрелки. Пока неясно, совершил ли он сумоубийство или был застрелен.

Инцидент произошел в понедельник около 15:00 по местному времени. Полицейские говорят, что стрельба началась с ссоры на парковке, где была убита женщина. Затем мужчина вошел в здание больницы и начал беспорядочную стрельбу.

Предположительно, целью стрелка была женщина, с которой он состоял в отношениях, но его мотивы пока не выяснены.

К зданию быстро прибыла полиция, пациенты и персонал были эвакуированы.

Позднее полиция назвала имя погибшего полицейского: Самюэль Хименес. Он скончался от ранений в больнице.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Персонал и пациенты больницы были оперативно эвакуированы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В ходе перестрелки погиб сотрудник полиции Чикаго Самюэль Хименес

"Полицейские, которые отреагировали сегодня [на стрельбу], спасли много жизней. [Погибшая] женщина просто вышла из лифта, она ничего не сделала, он просто убил ее. Мы даже не знаем, как много вреда он хотел нанести", - сказал представитель полиции Эдди Джонсон.

Одному из полицейских чудом удалось избежать ранения - пуля попала в его пистолет и не задела его самого, сообщают местные СМИ.

Это уже третий случай стрельбы в США за один день. Ранее в понедельник в Филадельфии были найдены тела четырех человек с огнестрельными ранениями, а в Денвере неизвестный убил одного человека и ранил еще троих.

На этом фоне в соцсетях разгорелись жаркие споры между медиками, которые выступают за запрет свободной продажи оружия в США, и Национальной ассоциации огнестрельного оружия (NRA).

Только в этом году в США в результате стрельбы погибли почти 13 тысяч человек. Еще 25 тысяч человек получили огнестрельные ранения. 250 полицейских были убиты при исполнении обязанностей.