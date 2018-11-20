Суд подтвердил журналу The New Times штраф на 22 млн рублей. Его уже собрали читатели

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Альбац обвинила судью и прокурора в разрушении системы права в стране

Тверской суд Москвы оставил без изменений решение о штрафах для журнала The New Times и его главного редактора Евгении Альбац за несвоевременное предоставление данных в Роскомнадзор. Сама Альбац назвала решение судя политически мотивированным.

Ранее журнал был оштрафован на 22 млн рублей, а Альбац - на 30 тыс. рублей.

Адвокат Вадим Прохоров назвал наказание чрезмерно строгим. По его мнению, за подобное административное правонарушение журналу должно было быть выдано предупреждение. Он также добавил, что столь крупный штраф может привести к закрытию издания, и это можно расценивать как ограничение свободы слова.

В своей речи на слушаниях в суде Евгения Альбац заявила, что дело имеет "абсолютно политический характер".

"На вас (судье) и на вас (прокурору), молодой человек, лежит абсолютная ответственность за то, что вы разрушаете систему права в стране", - цитирует Альбац радиостанция "Эхо Москвы".

Однако представитель прокуратуры с ней не согласился.

"Считаю некорректным искать политическую подоплеку в решении мирового судьи. В этой связи прошу в жалобе отказать", - приводит слова прокурора Интерфакс.

После судебного заседания Альбац сообщила журналистам, что намерена обжаловать решение в Верховном суде, а если ВС не встанет на сторону журнала, то она подаст жалобу в ЕСПЧ.

На прошлой неделе главред издания сообщила в своем "Твиттере", что журнал получил 25,4 миллиона рублей пожертвований.

В разговоре с Русской службой Би-би-си Альбац уточнила, что всего журнал получил более 20 тысяч пожертвований, их средний размер составил от 500 рублей до тысячи рублей.

22-миллионный штраф стал крупнейшим из административных штрафов, когда-либо выписанных судами общей юрисдикции в отношении российских СМИ.

За что оштрафовали журнал?

Согласно российскому законодательству, СМИ обязаны отчитываться о получении средств из-за рубежа или от организаций, зарегистрированных в качестве иностранных агентов.

25 октября судья мирового участка номер 367 Тверского района решила, что получив 22,25 млн рублей от НКО "Фонд поддержки свободы прессы", признанного иностранным агентом, The New Times не предоставил в Роскомнадзор данные о получении этих средств.

Ведомство не получило отчета от издания во втором, третьем и четвертом кварталах 2017 года. В итоге издание оштрафовали на 22 млн рублей, а Альбац - на 30 тыс. рублей.

10 ноября журнал The New Times начал публичный сбор денег на оплату штрафа. В сообщении издания говорилось, что если руководство не сможет оплатить его, то закроет журнал и объявит компанию банкротом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с телеканалом "Дождь" отметил, что суммы штрафа хотя и огромна, но "рассчитана строго на соответствие с действующим законодательством".

При этом Песков сказал, что издание можно поздравить со сбором средств на оплату штрафов. "Значит, издание действительно имеет своих читателей, имеет преданную аудиторию, которая готова проголосовать своим рублем за то, чтобы издание выходило дальше", - отметил он.