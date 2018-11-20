В Каталонии сошел с рельсов поезд. Один человек погиб

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Авария произошла на маршруте между городами Терраса и Манреса

Один человек погиб и шесть получили легкие травмы в результате схода с рельсов поезда в Каталонии. Это произошло на перегоне между городами Тарраса и Манреса, в часе езды на северо-запад от Барселоны.

Местные СМИ утверждют, что пострадавших может быть больше - от 40 до 50 человек.

Поезд сошел с рельсов в 6:15 утра по местному времени (8:15 по Москве) из-за оползня, который, в свою очередь, произошел из-за затяжных дождей в последние дни, сообщили в транспортной компании.

Всего в составе из шести вагонов ехали 150 человек. По сообщениям местных изданий, с рельсов сошли последние два вагона, упав на склон дороги, где произошел оползень.

Один из местных телеканалов опубликовал видео вскоре после аварии.

Железнодорожное сообщение между этими двумя городами приостановлено, поезда на линии идут с задержками более 30 минут. Продолжается эвакуация пострадавших.

На месте аварии работают пожарные бригады и скорая помощь.