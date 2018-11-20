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По подозрению в разбойном нападении на коттедж бывшего главы Федеральной таможенной службы России (ФТС), а ныне председателя правления Евразийского банка развития Андрея Бельянинова задержан уроженец Грозного Яков Суббота (Григорьев), ранее известный другими резонансными кражами и ограблениями, сообщили во вторник СМИ.

Сотрудники уголовного розыска задержали 49-летнего Якова Субботу во вторник, пишет "Коммерсант".

Разбойный налет на дом Бельянинова в поселении Сосенское был совершен 24 октября.

В тот день неизвестный в маске пробрался в дом, где, по данным "Московского комсомольца", находились мать банкира, горничная, жена и ее подруга. В его руках был предмет, "похожий на пистолет", уточняет "Коммерсант". Самого Бельянинова в это время дома не было.

Налетчик похитил из дома, по данным СМИ, 1,5 млн рублей, 10 тысяч долларов, 10 тысяч евро, 30 коллекционных монет и четыре серьги с бриллиантами по 0,5 карата.

По информации "Коммерсанта", следствие не исключает, что преступник начал планировать ограбление после публикаций об обыске, проведенном у Бельянинова в 2016 году. Он тогда занимал пост главы ФТС .

Сообщалось, что у чиновника были найдены около 10 млн рублей, 400 тысяч долларов и 300 тысяч евро. Бельянинов назвал эти деньги семейными накоплениями. Уголовных дел в отношении него не возбуждалось, в том же году он ушел в отставку по собственному желанию.

Мера пресечения Субботе еще не избрана, пишет агентство "Москва".

Чем известен Суббота?

Яков Григорьев по кличке Яша Суббота известен как вор-рецидивист. Он уже не раз отбывал уголовное наказание за кражи и разбой.

Его детство и юность прошли среди бомонда: его мать была известной портнихой и шила наряды для многих советских и российских знаменитостей.

Свою первую кражу Григорьев совершил еще в 1988 году, будучи курсантом знаменитого "кремлевского" военного училища имени Верховного совета, писали российские СМИ. Вместе с сокурсником они похитили из подмосковного музея бронзовые антикварные канделябры.

Потом была кража старинных ваз из Центрального дома Советской армии и норковых шуб из магазина на Кутузовском проспекте, крупной суммы денег и ценных бумаг из офиса коммерческой фирмы. Но это были еще "мелочи".

В мае 1996 года российские телеканалы передали сенсационную новость: из Государственного музея музыкальной культуры им. Глинки похищены скрипки работы Антонио Страдивари и Якоба Штайнера. Стоимость украденных инструментов на тот момент составляла более 400 тысяч и 100 тысяч долларов соответственно.

Поймать преступников не удалось. Через некоторое время неизвестные предложили администрации музея вернуть скрипки за вознаграждение, но сделка не состоялась - почуяв, что к делу подключился уголовный розыск, воры, как писали СМИ, "залегли на дно".

А в сентябре того же года стало известно о новой громкой краже: из публичной Исторической библиотеки похитили раритетные книги, в том числе "Апостол" Ивана Федорова и Евангелие 1520 года издания.

Григорьева задержали при попытке сбыть похищенное через букиниста. На следствии он признался и в краже скрипок. В 1998 году его приговорили к восьми годам колонии, откуда он вышел по УДО, после чего, как писала "Российская газета", взял себе девичью фамилию матери - Суббота.

В 2004 году его снова арестовали по обвинению в целой серии грабежей и разбойных нападений на квартиры состоятельных москвичей и петербуржцев. Одно из самых известных - нападение на квартиру директора БКЗ "Октябрьский" Эммы Лавринович, куда Суббота попал под предлогом передачи букета цветов, писала "Фонтанка".

Тогда Суббота похитил 100 тысяч долларов, которые, как позже выяснилось, принадлежали певцу Филиппу Киркорову. Он значился в уголовном деле как потерпевший.

Информации о том, где Суббота провел следующие несколько лет, в открытых источниках нет. Его имя снова оказалось в заголовках российских изданий в 2012 году, когда Субботу с подельниками арестовали за серию краж и разбойных нападений в Петербурге, в том числе на отделения банков, ломбарды и ювелирные магазины.

Как стало известно в суде, банда действовала изобретательно - так, в помещение банка ВТБ преступники проникли через подвал, выпилив люк, а в ювелирный магазин - через проделанный лаз с расположенной этажом выше квартиры, предварительно нейтрализовав хозяина (его с подругой бандиты на два дня заперли в ванной, но все это время кормили едой из ресторана и вообще были с ними обходительны).

Суд в Петербурге проходил в отсутствие Яши Субботы - его осудили по другому делу, о вооруженном налете на квартиру в Москве. Затем им заинтересовались психиатры, но в итоге Суббота все же получил свои восемь с половиной лет заключения, к которым его приговорили в составе участников преступной банды.

Но и на этот раз из колонии Суббота вышел досрочно - по УДО, после чего поселился в Подмосковье.

Пока неясно, почему он решил ограбить именно коттедж экс-главы ФТС. Известно впрочем, что он всегда интересовался только состоятельными людьми, и его внимание могли привлечь сообщения о ценностях, найденных в доме Бельянинова.

Бельянинов с 2006-й по 2016 год возглавлял ФТС. С декабря прошлого года он работает главой Евразийского банка развития.

Летом 2016 года у него в доме были проведены обыски в рамках дела о контрабанде алкоголя, возбужденного против гендиректора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко. Бельянинов проходил по делу свидетелем.

Российские СМИ опубликовали фотографии с обысков, на которых видны пачки рублевых и долларовых купюр, разложенные в коробки из-под обуви. Также сообщалось, что в доме были найдены старинные картины XVII - XIX веков. 28 июля 2016 года Бельянинов был отправлен в отставку с поста главы ФТС с формулировкой "по собственному желанию".