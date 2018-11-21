Российские авиакомпании ожидают рекордные убытки по итогам года

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Ассоциация авиаторов заявляет о рекордных убытках из-за роста цен на авиакеросин и просит правительство помочь - но не разовым взносом, а изменением в налоговом кодексе.

Крупные российские авиакомпании показали операционный убыток по результатам девяти месяцев года, в которые входит традиционно прибыльный для них летний сезон.

"Рост цен на авиатопливо особенно негативно сказался на финансово-экономическом состоянии авиакомпаний. По оперативным данным за девять месяцев этого года, общий убыток операционной деятельности авиакомпаний составил более 19 млрд рублей", - заявил 20 ноября заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров на конференции в рамках форума "Транспорт России".

При этом он добавил, что в прошлые годы по итогам первых девяти месяцев авиакомпании показывали положительные результаты операционной деятельности, а убыточным обычно был только четвертый квартал.

Общий операционный убыток по итогам 2018 года может составить 37-39 млрд рублей, считает Шокуров. По его словам, эта цифра будет рекордной за последние годы.

Главной причиной таких убытков Шокуров назвал именно рост цен на авиатопливо. По его словам, ассоциация направила в правительство письмо со своими предложениями о том, как можно смягчить ситуацию с ростом цен на авиакеросин.

В частности, в письме ассоциация предложила повысить коэффициент возмещения акциза на авиационное топливо с 2,08 до 3,50, что приведет к росту суммы возмещения акциза авиакомпаниям с 3024 до 7000 рублей за тонну. Затраты бюджета на эту меру оценивались в 20 млрд рублей.

В октябре о необходимости такого изменения в налоговом кодексе заявлял и замгендиректора группы компаний S7 Дмитрий Куделькин.

Как напоминает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, сложности с авиакеросином начались с введения так называемого налогового маневра для нефтяной отрасли.

Налоговый маневр подразумевал резкое снижение пошлин на экспорт нефти и компенсаторное повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Одновременно были введены налоговые вычеты для авиакеросина и бензина для нефтехимии (до этого акцизом не облагались).

Что можно сделать

Ранее авиаторы также предлагали другой вариант решения проблемы. Президент АЭВТ Владимир Тасун в середине ноября рассказал о том, что организация обратилась в правительство с предложением разработать порядок изменения цен на авиатопливо. В частности, перевозчики просили обязать поставщиков предупреждать за несолько месяцев об изменении стоимости керосина.

Тасун указывал, что увеличение расходов авиакомпании могут покрыть только через повышение стоимости билетов. "Почему мы просим три месяца? Вы нам меняете цену керосина сегодня, а мы билеты продали уже на полгода вперед. Мы хотим хотя бы какой-то лаг иметь для размышлений, поменять тарифы", - отмечал он.

Еще один вариант решения проблемы - предложение Шокурова повысить коэффициент возмещения акциза, озвученное им на конференции. Однако заместитель министра транспорта Александр Юрчик уже напомнил, что внести изменения в налоговый кодекс может быть непростой задачей и что "бюджет уже сверстан и прошел второе чтение".

На официальном уровне ранее уже была одобрена единовременная компенсация авиакомпаниям. В конце октября Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2019 года "представить в случае необходимости предложения с соответствующими обоснованиями по размеру единовременной компенсации расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива с целью сдерживания цен на пассажирские авиационные перевозки".

В середине ноября вице-премьер Максим Акимов в рамках визита Владимира Путина в Сингапур заявил, что правительство пока не приняло решение о предоставлении прямых денежных компенсаций российским авиакомпаниям из-за роста стоимости авиакеросина.

Сколько потеряют

Министр транспорта Евгений Дитрих говорил, что стоимость топлива может вырости на 30% по итогам 2018 года. Он оценивал потери авиакомпаний в этом году из-за скачка цен на топливо в 50 млрд рублей, возместить предлагалось 22,5 млрд рублей.

Ранее АЭВТ оценивала дополнительные затраты российских авиакомпаний из-за роста цен на авиакеросин в 75-80 млрд рублей по итогам 2018 года, ее цитировало агентство Рейтер.

В комментарии Русской службе Би-би-си авиакомпания "ЮТэйр" сообщила, что оценивает недополученный из-за подорожания топлива доход за 2018 год примерно в 4 млрд рублей.

В S7 точный объем недополученной прибыли оценивать не стали, но отметили, что сейчас до 30% в операционных расходах авиакомпаний приходится на топливо. Еще в 2016 году его доля была чуть более 20%. По оценке S7, за прошедший год цена на авиатопливо выросла на 40%.

В АЭВТ входит 28 организаций, однако не входят компании группы "Аэрофлот". Тем не менее компания поддержала предыдущие предложения ассоциации: в середине ноября генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев оценивал подорожание керосина на рынке в 35%. "Аэрофлот" только по керосину потерял в этом году 32,8 млрд рублей.

"Плюс девальвация: более 50% платежей "Аэрофлота" - это валютные платежи. Что дала девальвация? Выпадающие [доходы] еще 22 млрд рублей. Таким образом, у нас почти 55 млрд рублей выпадающих доходов", - цитирует слова Савельева агентство ТАСС.

20 ноября Савельев заявил, что "Аэрофлот" поддерживает идею АЭВТ обязать нефтяные компании заранее предупреждать об удорожании топлива.