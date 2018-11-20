Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сервис удалил около 200 объявлений, в том числе из поселения Офра

Решение сервиса Airbnb о прекращении размещения объявлений от владельцев недвижимости из еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан вызвало возмущение Израиля.

Министр туризма Израиля Ярив Левин заявил, что правительство поддержит судебные иски жителей поселений в отношении американской фирмы.

Левин назвал ее решение дискриминирующим, позорным и убогим. Он призвал туриндустрию страны немедленно разработать меры, которые ограничат работу компании по всему Израилю.

Руководство сервиса по сдаче жилья в краткосрочную аренду объяснило свое решение тем, что поселения являются существенным элементом палестино-израильского конфликта.

В общей сложности сервис удалил около 200 объявлений. Палестинцы и сторонники создания независимого палестинского государства приветствовали решение компании.

По международным нормам, еврейские поселения на оккупированных Израилем территориях считаются незаконными, хотя сам Израиль с этим не согласен.

Правозащитная организация Human Rights Watch назвала решение Airbnb позитивным шагом и призвала другие туристические компании поступить аналогичным образом.

Airbnb неоднократно подвергалась критике со стороны руководителей палестинской автономии и правозащитников за то, что сервис позволяет снимать жилье на оккупированных Израилем территориях.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Airbnb выработала свод принципов работы на оккупированных территориях

В свою очередь израильские власти и общественность раскритиковали решение фирмы.

Совет еврейских поселений Йеша заявил, что Airbnb превращается в политический интернет-сайт, а отказ от размещения объявлений стал результатом или антисемитизма, или капитуляции перед терроризмом, или обоих этих факторов.

Центр Симона Визенталя, занимающийся борьбой с антисемитизмом и историей Холокоста, призвал еврейскую общественность по всему миру бойкотировать Airbnb.

Поселения и мирный процесс

Вопрос поселений является одним из наиболее животрепещущих в конфликте между Израилем и палестинцами.

С момента оккупации Восточного Иерусалима и Западного берега реки Иордан на захваченных территориях было построено более 140 поселений, в которых проживает около 600 тыс. израильтян.

Палестинцы считают поселения одним из основных препятствий для мирного процесса, мешающим созданию полноценного палестинского государства.

Израиль утверждает, что подобные доводы - не более чем предлог не вести прямые мирные переговоры, а судьбу поселений нужно обсуждать в соответствии с условиями мирного договора, заключенного с палестинцами в 1993 году.

Правообладатель иллюстрации Rex Features Image caption Израильское поселение Кирьят-Арба на Западном берегу

Еврейские поселения на оккупированных Израилем территориях - не единственные места, отключенные от услуг Airbnb.

На сайте компании сообщается, что Airbnb обязана выполнять международные правила, которые ограничивают возможность пользоваться сайтом жителями некоторых стран, из-за чего сервис недоступен в Крыму, в Иране, в Сирии и в Северной Корее.

В пресс-релизе компании говорится, что не существует однозначного мнения относительно того, следует ли компаниям вести бизнес на оккупированных территориях, на которые претендуют израильтяне и палестинцы.

Фирма также предложила свои принципы работы на любых оккупированных территориях.

"Ранее мы дали понять, что будем работать в этом районе, потому что это разрешено по закону [...] С того времени мы много консультировались по этому вопросу с экспертами, включая тех, кто раскритиковал наше первоначальное решение [...] Мы сформулировали свод принципов, с помощью которых мы будем анализировать объявления пользователей с оккупированных территорий", - говорится на сайте компании.

Оценивая подобные ситуации, Airbnb планирует:

учитывать, что каждая ситуация уникальна и требует индивидуального подхода

проводить консультации с экспертами и сообществом акционеров компании

оценивать потенциальные риски для хозяев и гостей

анализировать, не будет ли объявление способствовать чьим-то страданиям

выявлять, не будут ли объявления, размещенные на оккупированных территориях, связаны с конфликтом в регионе

Все эти факторы, сообщает компания, повлияли на решение отказаться от предоставления услуг в еврейских поселениях на Западном берегу.

На момент написания статьи услуги компании были доступны на некоторых других оккупированных территориях, например, в Нагорном Карабахе, в Приднестровье, в Южной Осетии и районах на востоке Украины, подконтрольных пророссийским ДНР и ЛНР.