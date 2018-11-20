Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofyev/TASS

Известный театральный режиссер Эймунтас Някрошюс скончался в Литве. Его родственник, депутат парламента Литвы Арвидас Някрошюс, сообщил порталу DELFI, что режиссер умер скоропостижно в клинике Вильнюсского университета.

Постановки Някрошюса были непростыми, метафоричными, запутанными, образными. Он творил в духе символизма, по сути рассказывая со сцены не содержание литературного произведения, а слагая притчу.

21 ноября Някрошюсу исполнилось бы 66 лет.

Он родился в 1952 году в деревне Пажобрис в советской Литве. Закончил московский ГИТИС, в котором учился на режиссерском отделении под руководством известнейшего Андрея Гончарова. С театром была связана вся жизнь Някрошюса - он работал в целом ряде театров, стал учредителем театральной студии Meno fortas (Крепость искусства), ставил спектакли для театральных фестивалей.

Среди постановок Някрошюса самые разные произведения: от Чехова с Пушкиным до Гете и Ветхого завета. Его постановки всегда вызывали бурю эмоций - от чистого восторга до яркой неприязни.

New York Times писала о "Гамлете" Някрошюса: "Эмоции, которыми обуреваемы его персонажи, так же просты и понятны, как силы природы".

Свой в России

Някрошюса хорошо знали и любили в России. В Москве он ставил драмы "Вишневый сад", "Калигулу". В Большом театре идут поставленные им оперы - "Макбет" Верди и скандальные "Дети Розенталя" композитора Леонида Десятникова.

Спектакли Някрошюса всегда были узнаваемы. У него был свой особенный почерк, хотя само понятие "режиссерский театр" он не любил. Однажды сказал в интервью, что режиссура - профессия вторичная, производная: "Надо быть скромнее. Фундамент всего - литература, которая мне вообще кажется главным из искусств" .

"Умом Някрошюса не понять, аршином общим не измерить, вот только верить ему нельзя. Он говорил: "Давайте попробуем. Я не знаю, как это делать". На самом деле, он все знал", - сказал как-то о Някрошюсе народный артист России Алексей Петренко.