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В московском Пушкинском музее открылась выставка "Пикассо & Хохлова", посвященная истории любви художника Пабло Пикассо к его первой жене, балерине Ольге Хохловой. Выставка продлится до 3 февраля.

Премьера выставки состоялась в Национальном музее Пикассо в Париже в 2017 году и была приурочена к столетию знакомства художника и российской балерины. В Париже выставка получила название "Ольга Пикассо".

Выставка состоит из 11 разделов, на ней представлено более 200 экспонатов - от живописи и графики до писем и вещей из личного архива семьи Пикассо. Экспозиция рассказывает об отношениях Пикассо и Хохловой, а также о том, как русская балерина и русская культура повлияли на творчество художника.

Куратором выставки стал внук Пикассо и Хохловой Бернар Руис-Пикассо. По его словам, выставка является результатом долгой работы по изучению архивов, которые ему оставила бабушка.

"Я хочу поделиться с вами этим приключением, которым стало для меня исследование содержимого этих архивов, и множества деталей, повлиявших на работу Пикассо на протяжении его жизни с Ольгой", - приводятся его слова на сайте музея.

Пикассо и Хохлова

Ольга Хохлова была артисткой "Русского балета" Сергея Дягилева. Она познакомилась с Пикассо весной 1917 года в Риме: он создавал костюмы и декорации к балету "Парад", в котором она участвовала. Хохлова стала первой женой художника: они поженились спустя всего несколько месяцев после знакомства. В 1921 году у них родился сын Поль.

Пикассо часто изображал Хохлову в своих работах конца 1910-х - начала 1920-х годов. В 1924 году супруги отдалились друг от друга, а в 1935 году - расстались. Вместе с тем они продолжали юридически состоять в браке до самой смерти Хохловой в 1955 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Один из ранних портретов Хохловой на выставке в Пушкинском музее

Картины Хохловой свидетельствуют, как менялся ее образ в глазах художника. В конце 1910-х годов Пикассо писал портреты своей возлюбленной в неоклассической манере, после рождения сына он рисовал Хохлову в образе матери с ребенком, а затем, к концу 1920-х годов, вернулся к кубизму и стал изображать жену в традиционном для него стиле.

Музы Пикассо

Пикассо был прежде всего образным художником, и манера написания женского портрета была его творческим почерком, приводит слова вице-председателя отдела изобразительных искусств аукционного дома Sotheby's Брука Лэмпли портал Artsy. Около половины из двухсот топовых продаж Пикассо - это картины, рисунки или скульптуры, изображающие его муз.

Как говорит Лэмпли, по женщинам, которые становились музами Пикассо, удобнее всего отслеживать ключевые этапы творчества художника: "Музы - это способ обозначить хронологию в творчестве Пикассо, какому стилю и в какой период времени он следовал".

"У Пикассо была абсолютная взаимосвязь между его любовницами и музами. У других художников это не всегда так", - отмечает глава отдела продаж импрессионистского и современного искусства аукционного дома Christie's.

Ключевых муз и любовниц, наиболее сильно повлиявших на творчество Пикассо, у художника было шесть. Первой его музой стала модель Фернанда Оливье, с которой они познакомились в Париже. Их отношения продлились семь лет, с 1904-го по 1911 год, что примерно совпадает с африканским периодом в творчестве Пикассо и периодом кубизма.

Ольга Хохлова стала его второй музой и первой женой. С началом их отношений в творчестве Пикассо наступает период классицизма. Однако ее портреты никогда не входили в число самых дорогих работ Пикассо. Например, "Женщину, сидящую в кресле" (1917-1920 гг.) продали на аукционе в 2017 году за $30,4 млн, а портрет Хохловой с сыном "Мать и дитя" (1921 г.) ушел с молотка в 1989 году за $18,7 млн.

В 1927 году, когда Пикассо и Хохлова охладели друг к другу, художник встретил 19-летнюю Марию-Терезу Вальтер. Она стала его любовницей и одной из самых любимых его муз. В 2011 году в Нью-Йорке прошла масштабная выставка "Пикассо и Мария-Тереза: безумная любовь", посвященная Вальтер. Портрет спящей Вальтер "Сон" (1932 г.) продали на аукционе в 1997 году за $48,4 млн, но в 2013 году ее перекупили за $155 млн.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Обычно Пикассо изображал Вальтер cпящей или обнаженной

В 1935 году Вальтер родила от Пикассо дочь, однако сам художник на тот момент уже встретил другую женщину, фотографа Дору Маар, которая стала его следующей любовницей. Картины с Вальтер и Маар были самыми дорогостоящими из его женских портретов. Самый дорогой портрет Маар - "Дора Маар с кошкой" (1941 г.) - был продан на аукционе в 2006 году за $95,2 млн.

В 1943 году 61-летний Пикассо встретил свою следующую музу - 21-летнюю Франсуазу Жило. Они были вместе десять лет. Последней музой и второй женой художника стала Жаклин Рок. Их отношения продлились с 1953 года до самой смерти художника в 1973 году. Как отмечает Лэмпли, многие считают, что Пикассо из-за своей одержимости мушкетерами в то время не рисовал Рок столько, сколько других своих муз, но за счет того, что этот роман продлился намного дольше других, количество портретов Рок и других любовниц примерно одинаково.