Судья приостановил действие указа Трампа о мигрантах-нелегалах

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Федеральный судья в Сан-Франциско заблокировал действие указа президента США Дональда Трампа, предписывающего отказывать в предоставлении убежища нелегальным мигрантам, пересекшим границу с Мексикой.

Это решение судья Джон Тигар принял, заслушав аргументы правозащитников, раскритиковавших решение Белого дома.

9 ноября Трамп подписал указ, ограничивающий предоставление убежища нелегальным мигрантам, прибывающим в страну через границу с Мексикой. Как пояснил Трамп, ужесточение правил связано с движением в сторону США многотысячного каравана мигрантов.

По словам Трампа, такой запрет необходимо было ввести в интересах страны, однако правозащитники не согласились с доводами Трампа.

Действительно, на границе с Мексикой находятся тысячи мигрантов из разных стран Центральной Америки. Они несколько недель добирались до американской границы.

Мигранты утверждают, что такой непростой путь они проделали, спасаясь от преследований, нищеты и насилия в своих странах. Основная часть каравана мигрантов - жители Гондураса, Гватемалы, Сальвадора и других стран Центральной Америки.

Перед промежуточными выборами Трамп заявил, что многие мигранты, приезжающие в США, являются преступниками.

В конце октября американский лидер распорядился направить к мексиканской границе около 15 тыс. военных.

Что сказал судья?

Судья Джон Тигар в своем постановлении говорит, что, согласно действующему законодательству, любой иностранец, приехавший в США, может просить об убежище. При этом не имеет значения, прибыл он в страну легально или нелегально.

Тигар отметил, что указ Трампа от 9 ноября является серьезным отступлением от сложившейся практики.

"Каковы бы ни были полномочия президента, он не может переписывать законы об иммиграции, внося в них изменения, против которых выступил конгресс", - отметил судья.

В суд Сан-Франциско с жалобой на введенные Трампом ограничения обратились Американский союз защиты гражданских свобод, Центр защиты прав бедных и Центр защиты конституционных прав.

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Постановление судьи будет действовать до слушаний в суде, назначенных на декабрь.

Белый дом пока не прокомментировал решение федерального судьи.

Зачем Трампу этот указ?

В указе Трампа от 9 ноября говорится, что любой, кто хочет подать прошение о предоставлении статуса беженца, должен пересечь границу законно - через контрольно-пропускные пункты.

Этот указ должен был действовать в течение 90 дней или до того момента, пока Мексика и США не достигнут соглашения по контролю границы.

В прошлом году администрация Трампа пыталась ввести запрет на въезд в США граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением.

В указе говорится, что президент имеет полномочия запретить въезд в страну всем иностранцам и ввести любые ограничения, если они будут представлять какую-либо угрозу для Соединенных Штатов.

"Мы пользуемся той властью, которую дал нам конгресс, чтобы запретить въезд в страну тем иностранцам, которые нарушают президентское постановление о приостановке въезда или другое ограничение, касающееся предоставления убежища", - говорится в документе.

Кто имеет право на убежище?

Согласно действующему в США закону, прошения о предоставлении убежища должны приниматься от мигрантов, заявляющих о том, что они подвергались насилию на родине. Независимо от того, легально они пересекли американскую границу или сделали это нелегально.

То есть США обязаны рассматривать запросы о предоставлении убежища от мигрантов, которые бежали от насилия в родной стране.

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Однако в июне генпрокурор Джефф Сешнс заявил, что жертвы домашнего насилия и бандитизма больше не будут претендовать на получение убежища в США.

Те, кто подают запросы, должны доказать, что столкнулись с серьезной угрозой преследования. Тогда, по международному законодательству, они могут считаться беженцами.

Если потенциальные беженцы проникли в США нелегально, они все равно имеют право подать запрос.

Экономические мигранты, которые уезжают в поисках лучшей жизни, не считаются беженцами, какой бы ужасной ни была нищета на их родине.

О каком караване беженцев речь?

Сообщения о многотысячных колоннах мигрантов из Центральной Америки (в основном из Гондураса и Сальвадора), направляющихся в сторону США, появились в СМИ и соцсетях в середине октября.

Сведения о численности каравана мигрантов весьма противоречивы: разные издания приводили цифры от двух до семи тысяч человек.

Сначала сообщалось о том, что колонны мигрантов формировались в Гондурасе, но затем к ним присоединились беженцы из соседних Сальвадора и Гватемалы. Все три страны входят в списки самых бедных и криминальных стран мира.

В настоящее время караван движется через территорию Мексики. По информации местных СМИ, часть беженцев решила остаться в этой стране и не идти к границе США, однако большинство мигрантов продолжают путь на север.

Что сейчас происходит на границе Мексики и США?

Сейчас около трех тысяч мигрантов находятся в мексиканском городе Тихуана близ границы с США. Власти города заявляют, что через несколько недель число мигрантов может достичь десяти тысяч.

В минувшее воскресенье в Тихуане прошла акция протеста против присутствия в городе мигрантов из Центральной Америки. По официальным данным, в шествии приняли участие несколько сотен человек. Участники акции протеста пели гимн Мексики и скандировали: "Вон! Вон!"

Мэр мексиканского города сравнил появление мигрантов с лавиной.

В понедельник США временно закрыли для замены заграждений пограничный пункт Сан Исайдро, один из самых загруженных на границе с Мексикой.