Взрыв на встрече богословов в Кабуле: погибли десятик человек

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По меньшей мере 43 человек погибли и не менее 83 получили ранения в результате взрыва во дворец бракосочетаний в Кабуле, где видные священнослужители собрались на празднества в честь дня рождения пророка Мухаммеда.

Взрыв произошел в банкетном зале. Как передает телеканал Tolo News, в момент взрыва в зале находились около тысячи человек.

По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие смертник.

"Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство внутри зала бракосочетания, где исламские богословы собрались, чтобы почтить память почтить память пророка Мухаммеда", - цитирует представителя МВД Афганистана агентство Рейтер.

Три источника агентства сказали, что число жертв составляет больше 50 человек. Tolo News сообщает, что официально подтверждена смерть 43 человек.

Представитель дворца бракосочетаний, который используется для политических и религиозных собраний, сообщил агентству Франс пресс, что смертник взорвал себя, пробравшись в гущу людей. "Я сам насчитал 30 погибших", - сказал он на условиях анонимности.

По количеству жертв это одно из самых крупных нападений в Афганистане за последние месяцы.

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В октябре волна насилия прокатилась по стране во время парламентских выборов.

Нападения и взрывы в Афганистане регулярно совершают как представители "Талибана", так и "Исламского государства" (обе группировки запрещены в России).

Пока ответственность за взрыв в банкетном зала в Кабуле никто на себя не взял.