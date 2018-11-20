Image caption В 2015 году, когда Михаил Ходорковский уже жил в Лондоне, Россия добивалась его ареста через Интерпол

Бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский считает, что в случае избрания главой Интерпола российского генерала Александра Прокопчука представитель Москвы будет готов совершать любые действия по команде Кремля.

Президентом Интерпола в среду могут выбрать ветерана российского МВД Александра Прокопчука.

О том, что генерал Прокопчук стал наиболее вероятным кандидатом на пост главы организации, на прошлой неделе сообщила британская газета Times.

Информация об этом появилась после того, как предыдущий глава Международной уголовной полиции Мэн Хунвэй сперва пропал, а затем подал в отставку в связи с начатым против него в Китае расследованием по обвинению в коррупции.

Избрание Прокопчука на этот пост стало бы значительным успехом России на международной арене.

Однако ряд правозащитных организаций и официальных лиц в разных страных выступили с критикой этих планов, заявляя, что избрание Прокопчука может привести к усилению росийских попыток преследовать критиков Кремля за пределами страны.

Группа американских сенаторов заявила, что этот шаг - все равно, что назначить лису начальницей курятника. Ранее бизнесмены из так называемого списка Титова, против которых возбуждались уголовные дела, обратились к делегатам генеральной ассамблеи Интерпола с просьбой не поддерживать кандидатуру генерала российского МВД.

"Меньше возможностей для публичной защиты"

"Не считаю, что мне лично грозит какая-то опасность в связи с возможным избранием Прокопчука на пост главы Интерпола. Я достаточно известный человек, и дело достаточно известное, поэтому для меня, думаю, ничего не изменится", - сказал Ходорковский в интервью Русской службе Би-би-си.

"Но есть десятки, если не сотни других людей, которые в случае избрания Прокопчука могут стать мишенью, как из политических соображений, так и из коммерческих. Их можно преследовать, и они имеют гораздо меньше возможностей для своей публичной защиты", - отметил он.

По словам Ходорковского, он может судить о деятельности Прокопчука на основании личного опыта, потому что генерал лично "отметился" в деле опального бизнесмена.

В 2015 году, когда Ходорковский уже жил в Лондоне, Россия добивалась его задержания через Интерпол.

"Как мы понимаем, получив отказ из центрального бюро Интерпола, национальное бюро под руководством Прокопчука разослало - по требованию Кремля, как я понимаю, - двусторонние меморандумы в разные страны, что было явным нарушением устава Интерпола и требованием регулирующих инструкций" - заявил Ходорковский во время пресс-конференции в Лондоне.

В итоге Ходорковского задержали на два часа в аэропорту Копенгагена и отпустили только после звонков и согласований с руководством Интерпола.

В декабре 2015 года российский суд санкционировал заочный арест Ходорковского по делу об убийстве в 1998 году мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

Ходорковский назвал уголовное дело выдуманным, а Путина - инициатором очередного преследования. По мнению экс-главы ЮКОСа, Путин видит в нем серьезную угрозу своей власти.

Реальный руководитель или свадебный генерал?

Должность президента Интерпола оказалась вакантной после того, как представитель Китая Мэн Хунвэй внезапно пропал во время поездки на родину, а затем подал в отставку в связи с начатым против него в КНР расследованием по обвинению в коррупции.

Выборы президента Интерпола состоятся в среду, 21 ноября, в Дубае, где пройдет генеральная ассамблея организации, на которой будут присутствовать делегаты от всех 192 стран-членов.

Один из кандидатов, 57-летний Прокопчук, последние два года занимал пост одного из четырех вице-президентов Интерпола. До этого он работал в МВД России.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Александр Прокопчук с 2016 года работал одним из четырех вице-президентов Интерпола

До своего назначения в Интерпол Александр Прокопчук, пишет британская Financial Times, в течение 10 лет занимал в МВД пост начальника управления правового регулирования и организации международного взаимодействия, а до того был главой подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями. "Это наиболее коррумпированная сфера", - подчеркивает газета.

Второй подтвержденный кандидат на пост президента Интерпола - это Ким Чен Ян из Южной Кореи, который ранее занимал пост старшего вице-президента и сейчас исполняет обязанности главы организации.

На самом деле, президент Интерпола - в значительной степени символическая должность. По уставу Интерпола, он должен:

председательствовать и руководить прениями на сессиях генассамбели и ее исполкома

контролировать соответствие деятельности Интерпола решениям генассамблеи и исполкома

по возможности поддерживать постоянную непосредственную связь с генсеком организации

Оперативное руководство Интерполом и координацию между странами-членами осуществляет другой орган - генеральный секретариат.

Им с 2014 года руководит представитель Германии Юрген Шток.

Что может измениться?

Прямой связи между президентом Интерпола и розыском по линии организации нет.

У Интерпола нет своих полицейских сил - по сути это бюро сбора и рассылки информации. Основную работу делает генеральный секретариат в Лионе.

Если страна хочет объявить лицо в международный розыск, она отправляет "красное уведомление" (red notice) в генеральный секретариат организации в Лионе. Уведомление публикуется на сайте Интерпола и рассылается в другие страны.

При этом Россию не раз обвиняли в том, что она пытается получить "красное уведомления" для розыска противников власти, чтобы ограничить их в передвижениях или добиться экстрадиции.

Аналитики указывают, что именно в годы работы Прокопчука в МВД Интерпол получал немало спорных "красных уведомлений" в отношении людей, которых российские власти могли преследовать по политическим мотивам.

"Прокопчук представляет проблему, потому что он был тем самым человеком в российском министерстве внутренних дел, который отвечал за сочинение многих сфабрикованных "красных уведомлений", поданных во время его службы в МВД", - цитирует Times Дэвида Кларка, бывшего специального советника британского МИД.

После того как уведомление о розыске разослано по странам, правовой департамент Интерпола осуществляет надзор - в течение нескольких недель решает, соответствует ли заявка правилам.

И если правовой департамент считает, что его розыск ведется из политических соображений, он может не утвердить его и изъять ту или иную фамилию из базы.

Что же изменится, если россиянина выберут президентом организации?

Формально - ничего, интерпол продолжит действовать по своим правилам. Однако повышение авторитета России в организации может затянуть процесс исключения россиян из базы Интерпола.