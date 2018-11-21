Путин и Медведев стали чаще летать по миру. На графике это хорошо видно

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Ноябрь 2018 года стал самым насыщенным месяцем для международных визитов первых лиц российского государства за последние два года. На двоих Путин и Медведев посетили уже девять стран - причем в этом месяце премьер даже обогнал президента по числу визитов.

За первые одиннадцать месяцев 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев совершили уже 28 официальных визитов в другие государства. Интенсивность их поездок заметно повысилась с начала осени.

С 1 по 20 ноября Медведев посетил пять стран - это половина всех его зарубежных визитов за нынешний год. Путин был в четырех странах, а всего в этом году побывал в 18-ти.

В ноябре 2018 года график перелетов первых лиц государства был настолько насыщенным, что в некоторые дни оба лидера одновременно отсутствовали в России, а это происходит нечасто.

"При планировании поездок все-таки стараются избегать таких ситуаций, как сейчас, однако какой-то четкой установки о недопустимости такого не существует", - прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на слова которого 13 ноября ссылался ТАСС.

В тот день Путин начал свой трехдневный визит в Сингапур, а Медведев улетел в итальянский Палермо на конференцию по Ливии.

Ко вторнику, 20 ноября, и президент, и премьер вернулись в Россию.

В 2017 году такой частотности визитов Путина и Медведева не наблюдалось ни в один из месяцев. Тем не менее, видно, что в те же октябрь и ноябрь первыми бортами летали за рубеж чаще, чем в другие месяцы.

Не было таких частых заграничных визитов и в начале этого года. Впрочем, пустоты в первые три месяца 2018 года можно объяснить мартовскими президентскими выборами. Тогда вместо зарубежья Путин и Медведев много ездили по российским регионам.