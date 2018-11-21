Путин и Медведев стали чаще летать по миру. На графике это хорошо видно
Ноябрь 2018 года стал самым насыщенным месяцем для международных визитов первых лиц российского государства за последние два года. На двоих Путин и Медведев посетили уже девять стран - причем в этом месяце премьер даже обогнал президента по числу визитов.
За первые одиннадцать месяцев 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев совершили уже 28 официальных визитов в другие государства. Интенсивность их поездок заметно повысилась с начала осени.
С 1 по 20 ноября Медведев посетил пять стран - это половина всех его зарубежных визитов за нынешний год. Путин был в четырех странах, а всего в этом году побывал в 18-ти.
В ноябре 2018 года график перелетов первых лиц государства был настолько насыщенным, что в некоторые дни оба лидера одновременно отсутствовали в России, а это происходит нечасто.
"При планировании поездок все-таки стараются избегать таких ситуаций, как сейчас, однако какой-то четкой установки о недопустимости такого не существует", - прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на слова которого 13 ноября ссылался ТАСС.
В тот день Путин начал свой трехдневный визит в Сингапур, а Медведев улетел в итальянский Палермо на конференцию по Ливии.
Ко вторнику, 20 ноября, и президент, и премьер вернулись в Россию.
В 2017 году такой частотности визитов Путина и Медведева не наблюдалось ни в один из месяцев. Тем не менее, видно, что в те же октябрь и ноябрь первыми бортами летали за рубеж чаще, чем в другие месяцы.
Не было таких частых заграничных визитов и в начале этого года. Впрочем, пустоты в первые три месяца 2018 года можно объяснить мартовскими президентскими выборами. Тогда вместо зарубежья Путин и Медведев много ездили по российским регионам.