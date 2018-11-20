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"Аэрофлот", лишивший соучредителя фонда "Нужна помощь" Митю Алешковского бонусных миль, в этом году заплатил СМИ свыше 260 млн рублей. Это рекламные контракты, но по стечению обстоятельств многие издания, получившие деньги, не стали освещать конфликт.

Алешковский 19 ноября опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" письмо, в котором компания "Аэрофлот" уведомила его об аннулировании бонусных миль и "платинового статуса" в программе лояльности из-за "публикации негативных комментариев" в адрес компании.

Авиакомпания не стала опровергать санкции. А во вторник гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев предупредил, что "людям, которые хамят в соцсетях", придется отвечать за свое поведение.

Это первый известный случай, когда авиакомпания лишила бонусов своего постоянного клиента за публикации в соцсетях. О конфликте написали многие СМИ, а новости об Алешковском попали в топ "Яндекса" - это значит, что тема стала одной из самых обсуждаемых в течение дня.

О конфликте писала деловая газета "Ведомости", информационные агентства РИА Новости и ТАСС, издание РБК.

Однако некоторые из наиболее посещаемых и цитируемых изданий российского интернета эту новость проигнорировали. Как оказалось, многие из них имеют постоянные рекламные контракты с авиаперевозчиком.

В 2018 году "Аэрофлот" заключил 15 контрактов с федеральными и отраслевыми СМИ (Avia.ru и Championat.com) на размещение информационных материалов. По данным сайта госзакупок, их общая сумма - свыше 260 млн рублей, большинство контрактов истекают в конце года.

Например, контракт с Интерфаксом предусматривает публикацию не менее 360 сообщений в год в специальный раздел компании на сайте агентства. В Lenta.ru и "Газете.Ru" должны выходить от пяти-шести заметок, посвященных "Аэрофлоту", средняя стоимость каждой - около 1 млн рублей.

Контракты были заключены с телеканалом РБК и радиостанциями "Вести ФМ" и "Маяк", которые входят в холдинг ВГТРК.

Русская служба Би-би-си не знает, выходила ли новость об Алешковском в их эфирах. На сайтах обеих радиостанций ее нет, сайт РБК сообщил о лишении его накопленных миль.

Может ли рекламодатель влиять на редакционную политику российских СМИ?

Закон о СМИ и уставы большинства редакций запрещают рекламодателю влиять на контент издания. В законе "О средствах массовой информации" сказано, что не допускается вмешательство организаций в деятельность редакции - в том числе путем принуждения к отказу от распространения информации.

"Аэрофлот" - наполовину государственная компания: 51,2% перевозчика в собственности у государства, еще 3,5% - у госкорпорации "Ростех".

Однако в изданиях, которые не стали освещать скандал, Би-би-си заверили, что рекламные контракты с "Аэрофлотом" к их редакционному решению отношения не имеют.

Главный редактор Lenta.Ru Владимир Тодоров сказал Би-би-си, что в редакции следят за конфликтом Алешковского и "Аэрофлота", но пока не посчитали эту тему достаточно крупной.

"Мы знаем о скандале, смотрим на него. Когда он закончится, возможно, подведем итоги", - сказал Тодоров.

При этом во вторник на сайте Lenta.Ru в разделе новостей без пометок о рекламе появился материал с заголовком "Аэрофлот" добавил возможность оплаты своих услуг через Google Pay.

Заинтересовала новая услуга "Аэрофлота" и "Фонтанку.ру", которая о случае с Алешковским также не писала.

"Конечно, это не связано с контрактом", - сказал Би-би-си главный редактор издания Александр Горшков. По его словам, он как руководитель редакции даже "не в курсе" всех рекламных обязательств, которые есть у "Фонтанки".

"Это столичная история. Мы не все берем, у нас много своей повестки. Хотя сегодня я видел развитие этой истории и как раз хотел обратить внимание редакции на это", - сказал Горшков. Что касается публикации новости о новом способе оплаты, который ввел "Аэрофлот", Горшков сказал, что узнал о ее публикации от корреспондента Би-би-си.

Через час после звонка Би-би-си на сайте "Фонтанки" появилась новость о конфликте Алешковского с "Аэрофлотом".

Главный редактор "Газеты.Ru" Ольга Алексеева в разговоре с Би-би-си сказала, что "делать выводы [о редакционной политике издания], глядя со стороны, не совсем корректно".

"Не знаю, до какой степени эту тему [конфликт Алешковского и "Аэрофлота"] можно считать знаковым событием. Для нас аргумент "все написали" - это не аргумент. Особенно в современной информационной среде, где Аркадий Бабченко умирает, а потом оживает. Эффект толпы не должен работать. У нас собственная редакционная политика и всегда своя позиция", - сказала Алексеева Би-би-си.

Новость о том, что "Аэрофлот" добавил в мобильное приложение функцию оплаты через Google Pay", 20 ноября редакторы "Газеты.Ru" посчитали достаточно интересной.

В RNS, которая входит в один холдинг с "Лентой" и "Газетой", Би-би-си сказали, что им нечего добавить к сказанному коллегами.

Шеф-редактор сайта "Комсомольской правды" Олеся Носова, рассказала Би-би-си, что не принимала решений по поводу публикации заметки - это в газете делают редакторы отделов: "Но вообще мы всегда ориентируемся на нашу аудиторию. Вот так спроси меня - не уверена, что надо было об этом конфликте писать".

Хотя в целом тема "Аэрофлота" издание явно интересует - на прошлой неделе, например, на сайте появилась заметка о том, что "Аэрофлот" усовершенствовал свое мобильное приложение, внедрив карты двенадцати аэропортов мира".

С вопросом о том, есть ли в издании так называемый "блок на негатив" (так называют возможность заблокировать негативные новости о компании в издании), Носова предложила обратиться к главному редактору газету Владимиру Сунгоркину: "Но сказать, что кто-то нас держит за руку и не дает что-то писать, не могу".

Главный редактор еженедельника "Аргументы и факты" Игорь Черняк сказал, что не знает о рекламном контракте с "Аэрофлотом", как и о конфликте компании с Алешковским. Ответить на вопрос, почему редакцию не заинтересовала новость, он не смог.

"Аргументы и факты", как и другие СМИ из списка, о компании пишет регулярно: 20 ноября на сайте появилась все та же новость о возможности оплаты через Google Pay, а на прошлой неделе сообщал о новшествах в мобильном предложении "Аэрофлота".

Комментарии Life.Ru получить не удалось. "Аэрофлот" на запрос Би-би-си не ответил.