Трамп передал спецпрокурору Мюллеру ответы по "Рашагейту"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По словам Трампа, ответы на вопросы спецпрокурора дались ему "очень легко".

Президент США Дональд Трамп передал в письменном виде ответы на вопросы по расследованию предполагаемого российского вмешательства в выборы 2016 года спецпрокурору Роберту Мюллеру.

Адвокат американского президента Рудольф Джулиани заявил, что некоторые вопросы, которые задал спецпрокурор Роберт Мюллер, выходили за рамки законного расследования.

На прошлой неделе Дональд Трамп сообщил, что он лично ответил на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует предполагаемое российское вмешательство в президентские выборы в США.

По словам Трампа, ответы дались ему очень легко.

Трамп категорически отрицает обвинения в сговоре, называя расследование "охотой на ведьм".

Во вторник Рудольф Джулиани подтвердил, что ответы Трампа были переданы специальному совету, ведущему расследование. По словам адвоката, тем самым Трамп продемонстрировал "беспрецедентный уровень сотрудничества".

Джулиани также отметил, что настало время подвести итоги и закончить это расследование.

Злоупотребление властью

Тем временем газета New York Times пишет, что Трамп ранее в этом году потребовал, чтобы расследование было открыто в отношении его главной соперницы на президентских выборах Хиллари Клинтон и бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который расследовал связи экс-советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна с Россией.

По данным газеты, Дональд Макган, занимавший в то время пост советника Белого дома, рекомендовал Трампу отказаться от этой идеи, поскольку, со слов Макгана, требование провести расследование в отношении своих политических соперников может закончится для Трампа импичментом по обвинению в злоупотреблении властью.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По сообщенzv СМИ, Трамп настаивал на расследовании в отношении Хиллари Клинтон и Джеймса Коми

В 2016 году Трамп обвинил Клинтон в том, что она якобы поставила безопасность США под угрозу, используя для рабочей переписки свою личную электронную почту.

Трамп также обвинял Коми во лжи после выхода мемуаров экс-директора ФБР "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство", которые рисуют нелицеприятный портрет действующего президента США,

Предполагаемое вмешательство

В 2016 году, разведслужбы США пришли к выводу, что Россия во время президентских выборов в США с помощью многоуровневых взломов компьютерных систем, кражи документов и публикации фейков пыталась повлиять на результаты голосования с тем, чтобы победу одержал Дональд Трамп.

По данным американской разведки, эта кампания велась с ведома Кремля.

Россия все обвинения о вмешательстве в выборы категорически отрицает. Российский президент Владимир Путин называл эти обвинения "придуманными, чтобы делегитимизировать президента Трампа".

Совет Мюллера

Совет, который возглавляет Мюллер, пытается определить, кто был вовлечен в предполагаемую российскую кампанию.

Роберт Мюллер и его команда установили, что люди из ближайшего окружения Трампа проводили встречи с российскими официальными лицами, и что информация о некоторых встречах скрывалась.

Особый интерес у команды Мюллера вызвала встреча в "Трамп-Тауэр" людей из окружения Трампа с московским адвокатом Натальей Весельницкой.

В числе участников встречи был также сын Трампа - Дональд Трамп-младший. Кроме Трампа-младшего, в ней принимали участие руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и зять президента Джаред Кушнер.

Обвинения уже предъявлены некоторым представителям окружения Трампа - руководителю избирательной кампании Трампа Полу Манафорту, советникам Рику Гейтсу и Джорджу Пападопулосу, бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну.

В июле этого года офис спецпрокурора Роберта Мюллера выдвинул новые обвинения в расследовании российского вмешательства в американские выборы против 12 сотрудников двух подразделений ГРУ.

Россиян обвиняют в многоуровневом взломе компьютерных систем, краже документов и личных данных.