Винус Уильямс заключила мировую с семьей погибшего в аварии с ее участием

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Американская теннисистка Винус Уильямс и семья Джерома Барсона, скончавшегося в результате аварии с участием внедорожника спортсменки, достигли досудебного урегулирования спора по поводу компенсации.

Подробности мирового соглашения между Уильямс и семьей Барсона не разглашаются. Как следует из судебных документов, соглашение было достигнуто на прошлой неделе.

Авария произошла 9 июня прошлого года в Палм-Бич-Гарденс. Машина, которой управляла Уильямс, столкнулась на перекрестке с другим автомобилем, в котором находился 78-летний Джером Барсон, а за рулем машины была его супруга Линда.

Пострадавший был отправлен в больницу, но через две недели скончался. Супруга Барсона получила травмы, не угрожавшие ее жизни.

"Цепочка событий"

Родственники Барсона подали на теннисистку в суд, требуя компенсацию.

Изначально виновницей аварии была названа Уильямс, которая, как сочли в полиции, не уступила дорогу автомобилю четы Барсонов.

Однако после изучения видеозаписи ДТП полиция заявила, что виновником аварии стал третий автомобиль, который, нарушая правила дорожного движения, пересек дорогу на красный свет.

Адвокаты теннисистки утверждали, что их подзащитная не видела автомобиля Барсонов, а ее автомобиль пересекал перекресток на очень низкой скорости.

Полиция также заявила, что супруга погибшего не была виновна в ДТП.

Полиция исключила версии, по которой участники ДТП могли находиться под влиянием наркотиков или алкоголя. В отчете полиции говорится, что к аварии привела "цепочка событий".