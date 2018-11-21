Цены на нефть обвалились, но рубль пока держится. Надолго ли?

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На нефтяном рынке продолжается спад котировок. Аналитики обсуждают, возможно ли повторение ситуации 2014 года, когда цены на нефть обвалились в два раза - и за этим последовал обвал рубля. Российский центробанк считает, что снижение котировок до 35 долларов маловероятно, но предупреждает, что инфляция в этом случае будет двузначной.

На торгах 20 ноября котировки упали на рекордные 7% до 62 долларов. Сырье дешевеет с начала октября, когда цены достигли пика в 85 долларов.

Что будет с рублем?

Рубль достаточно устойчиво отреагировал на обвал нефтяных котировок, отмечается в отчете "ВТБ Капитал". На торгах 20 ноября курс доллара на Московской бирже вырос на 0,7% до 66,2 рубля, курс евро увеличился на 0,1% до 75,2 рубля.

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На торгах 21 ноября рубль укрепляется на фоне того, что цены на нефть снова начали расти. На курс российской валюты может позитивно повлиять аукцион министерства финансов, на котором ведомство планирует разместить два выпуска облигаций на 40 млрд рублей. Это может подогреть спрос на рубль, считают аналитики "Нордеа".

"Думаю, что в краткосрочной перспективе россиянам не стоит волноваться, поскольку связь между рублем и нефтью в последнее время значительно ослабла, - говорит главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов. - С другой стороны, многие иностранные инвесторы, которые инвестировали в широкий класс рублевых активов, ушли. Остались наиболее устойчивые, наиболее долгосрочные инвесторы, и они тоже чувствительно реагируют на нефтяные цены".

На курс могут повлиять покупки центробанком валюты для минфина, добавляет он, но эти сделки приостановлены до начала следующего года. Накануне зампред ЦБ Ксения Юдаева подтвердила, что до января центробанк на рынок не вернется.

Директор по макроэкономике "Эксперт РА" Антон Табах также считает, что в краткосрочной перспективе волноваться не стоит. "Если цены останутся на нынешнем уровне или чуть выше, то с рублем все будет в порядке, он останется на нынешнем уровне. Никаких рисков зомби-апокалипсиса и нефти ниже 40 долларов пока не просматривается. При нефти между 50 и 60 все будет достаточно спокойно", - считает эксперт.

О влиянии нефтяных котировок на экономику 21 ноября в Госдуме рассказывала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она напомнила, что у центробанка есть три сценария денежно-кредитной политики. При базовом сценарии прогнозируется, что цены на нефть упадут до 55 долларов за баррель к 2020 году.

В этом случае инфляция в 2019 году ускорится до 5-5,5%, а через год вернется к 4%. Причиной ускорения роста цен станет накопленное ослабление рубля и повышение НДС, сказала председатель ЦБ.

Рисковый сценарий ЦБ предполагает падение цен на нефть до 35 долларов за баррель, а также усиление санкций и, как следствие, отток капитала. Как сказала Набиуллина, в этом случае в 2019 году возможна рецессия и "кратковременный всплеск инфляции до двузначных значений".

"Это не означает, что мы считаем этот сценарий вероятным, но мы должны понимать, как будет развиваться ситуация в негативном случае", - сказала глава ЦБ.

Почему дешевеет нефть?

Спад на торгах 20 ноября стал рекордным, отмечает "Уралсиб" в своем отчете. Явных триггеров для столько резкого обвала не было, говорит главный экономист банка Алексей Девятов: "По всей видимости, это довольно спонтанное движение рынка, и оно связано с тем, что многие инвесторы обеспокоены перспективой избытка предложения нефти на рынке".

"Думаю, что это сочетание психологической паники с массовым закрытием позиций", - соглашается Антон Табах.

Аналитики "ВТБ Капитал" также отмечают, что явных поводов для такой распродажи не было, но одним из триггеров могло стать заявление главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля. Он заявил 20 ноября, что сырьевые рынки входят в период "беспрецедентной неопределенности" в связи с геополитической нестабильностью и замедлением роста мировой экономики.

Также цены могут падать в связи с повышением запасов и добычи в США, говорится в отчете банка "Нордеа". Запасы сырья растут восемь недель подряд.

Опасения о переизбытке нефти появились после публикации в начале октября сообщений о том, что Саудовская Аравия и Россия договорились увеличить добычу сырья, чтобы остановить рост цен (слишком дорогая нефть не выгодна в том числе и производителям, как признавал президент России Владимир Путин). Тогда котировки достигли 85 долларов - и после этого начался спад.

Начало спада нефтяных котировок аналитики объясняли также опасениями того, что мировой экономический рост замедляется. Эти опасения сохраняются и сегодня. Они влияют в том числе на рынки акций: индексы американских бирж 20 ноября снизились на 1,7-2,2%. Замедление роста мировой экономики и вызванный этим спад котировок на биржах негативно влияют на сырьевой спрос, отмечает президент консалтинговой компании Lipow Oil Associates Энди Липоу.

Когда закончится спад?

Еще одним фактором влияния на настроения инвесторов могли стать заявления Дональда Трампа, который 20 ноября выразил поддержку властям Саудовской Аравии, подозреваемым в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Турции. Трамп написал, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман мог и не знать о подготовке этого убийства.

При этом Трамп ранее просил Саудовскую Аравию и ОПЕК не сокращать добычу, чтобы цены на нефть снижались и дальше. В такой ситуации, считают аналитики, если Саудовская Аравия захочет сократить добычу, чтобы остановить спад цен, вряд ли она пойдет на такой шаг, который может расстроить ее союзника. Это воспринимается рынками как сигнал к дальнейшему снижению цен.

Участники рынка ждут 6 декабря, когда должно состояться очередное заседание ОПЕК. Инвесторы опасаются, что производители не станут сокращать добычу, и тогда есть риск, что повторится ситуация ноября 2014 года, пишет Bloomberg. Тогда Саудовская Аравия заблокировала планы по снижению производства, и спад цен продолжился. Котировки упали с 71 доллара до 35 долларов к началу 2016 года.

"Не думаю, что это [спад цен] будет долгосрочным явлением, но многое будет зависеть от дальнейшего поведения стран-членов ОПЕК", - говорит Алексей Девятов из "Уралсиба".

Вопрос о том, не стоит ли России сократить добычу, задали пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. "Вы очень хитрый вопрос задаете, на который вам прямо никто не ответит, - сказал Песков. - Цена на нефть - это волатильная субстанция, и за этой волатильностью все внимательно наблюдают, и страны-экспортеры, и страны-потребители. Мы внимательно наблюдаем".

Президент России Владимир Путин комментировал возможное сокращение производства нефти 13 ноября. Он не сказал, готова ли Россия пойти на снижение добычи, но отметил, что нынешняя цена - тогда это было около 70 долларов - Кремль вполне устраивает. Российский бюджет будет сбалансирован при цене от 40 долларов.

Агентство "Рейтер" писало со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников, что на этот раз Россия не хочет снижать добычу.