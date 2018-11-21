Правообладатель иллюстрации St Petersburg's courts united press-service Image caption Александр Эйвазов (слева) с адвокатом Иваном Павловым

Городской суд Петербурга полностью оправдал бывшего судебного секретаря Александра Эйвазова, который ранее получил почти два года колонии по обвинению в воспрепятствовании правосудию. Эйвазов неоднократно заявлял, что его преследуют из мести со стороны судьи, с которой он работал.

"Санкт-Петербургский городской суд приговор Калининского районного суда Санкт-Петербурга отменил, Эйвазова оправдал в связи с отсутствием состава [преступления], с правом на реабилитацию", - сообщили в объединенном пресс-службе судов Петербурга.

В июле 2018 года Эйвазова приговорили к году и десяти месяцам колонии-поселения. Поскольку на момент вынесения приговора он провел в СИЗО почти год, ему зачли этот срок из расчета день за два, и в неволе он пробыл еще три дня.

На рассмотрение апелляции Эйвазов явился лично вместе со своим адвокатом Иваном Павловым.

Право на реабилитацию означает, что оправданный лишен судимости и всех ее последствий и может подать иск о компенсации морального вреда, а также должен получить официальное письмо с извинениями от государства, рассказал Русской службе Би-би-си Иван Павлов.

"Суду понадобилось целых пять заседаний, что необычно для апелляционной инстанции, для того, чтобы глубоко вникнуть в дело и принять законное решение", - сказал Павлов.

Приговор, вынесенный Эйвазову в июле этого года, правозащитники назвали самым суровым приговором по статье о воспрепятствовании правосудию. "До этого в судебной практике и официальной статистике не были замечены случаи, когда суд назначил бы реальное наказание лицу, впервые совершившему такое преступление", - заявлял тогда Павлов.

Правозащитный центр "Мемориал" осенью прошлого года признал Эйвазова политзаключенным.

Почему осудили секретаря?

Как решил суд первой инстанции, в 2016 году Эйвазов, работая секретарем у судьи Октябрьского районного суда Ирины Керро, умышленно не изготовил и не подписал часть протокола судебного заседания, желая отмены приговора, "на почве личной неприязни к судье", чем воспрепятствовал осуществлению правосудия.

Следователи также утверждали, что Эйвазов выложил в социальной сети "ВКонтакте" заведомо ложные сведения, "порочащие честь, достоинство и деловую репутацию судьи районного суда". Это обвинение в клевете с Эйвазова в суде первой инстанции сняли.

Сам Эйвазов уверен, что судья таким образом мстила ему за публичную критику ее работы, и своей вины не признавал. По словам его адвоката, Эйвазов участвовал в деле только на начальной стадии, а затем заболел и не стал подписывать протокол, потому что документ составил уже другой сотрудник суда.

После увольнения экс-секретарь подробно расписывал работу Керро в жалобах в Верховный суд и правоохранительные органы. Обо всем, что ему не нравилось в работе суда, он рассказывал публично, выкладывал аудиозаписи своих диалогов с коллегами и записывал видеоролики.

Эйвазов утверждал, что работа унижала его человеческое достоинство, а судья Керро якобы вольно обращалась с протоколами и насмехалась над подсудимыми.

По словам бывшего секретаря, судья будто бы вносила изменения в протоколы, исключая оттуда некоторые диалоги между ней и сторонами процесса. Эйвазов утверждает, что сам вел аудиозапись и может представить доказательства.

После увольнения в отношении Эйвазова возбудили дело по статье "воспрепятствование осуществлению правосудия с использованием служебного положения" и объявили в розыск. В августе он был задержан в Краснодарском крае и доставлен в Санкт-Петербург.