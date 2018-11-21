Разрешение на оружие в России станет сложнее получить. Что изменится?
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила законопроект об ужесточении правил выдачи разрешения на оружие. За месяц, прошедший после расстрела в Керчи, с предложениями об ужесточении выдачи разрешений также выступили Росгвардия и госсовет Татарстана. Би-би-си рассказывает, как в России предлагают ограничить оборот легального оружия.
В октябре 2018 года студент политехнического колледжа в Керчи Владислав Росляков убил в здании учебного заведения 21 человека при помощи самодельной бомбы и охотничьего ружья. Его он приобрел легально, получив разрешение Росгвардии.
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Какие правила действуют сейчас?
В законе "Об оружии" указано, что право на приобретение охотничьего оружия есть у граждан, достигших 18 лет. Для того чтобы получить разрешение впервые, помимо паспорта требуется:
- медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием
- медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов
- документы о прохождении подготовки по безопасному обращению с оружием
- наличие сейфа для хранения оружия и боеприпасов, а также рапорт участкового о соответствии хранилища требованиям безопасности
- охотничий билет, если речь о приобретении охотничьего оружия
Что предложила Росгвардия?
Росгвардия отвечает за выдачу разрешений на оружие. Уже через три дня после расстрела в Керчи ведомство предложило повысить с 18 до 21 года возраст приобретения гладкоствольного огнестрельного оружия.
Также в Росгвардии предложили обязать владельцев оружия в течение трех дней сообщать ведомству свое фактическое местонахождение, если они покидают место прописки с оружием.
15 ноября состоялось первое заседание рабочей группы по контролю за оборотом оружия комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. По его итогам замдиректора Росгвардии Сергей Лебедев сообщил, что повышение возраста - главный пункт предстоящих изменений законодательства.
"По возрасту, мы эту тематику анонсировали, и мы настаиваем, и поддерживаем, и просим взять законодателей за основу, это увеличение возраста с 18 до 21 года", - сказал Лебедев.
Что предложил Татарстан?
Госсовет Татарстана на этой неделе подготовил поправки в федеральный закон "Об оружии" и направил их в Госдуму.
"Данная мера представляется целесообразной ввиду участившихся случаев применения гражданами оружия в решении конфликтных ситуаций, в том числе по месту учебы, работы и т.д.", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.
Парламентарии предложили повысить возраст покупки с 18 до 21 года, а также не выдавать лицензию гражданам, наказанным за нанесение побоев, но не привлеченным к уголовной ответственности за это, в течение срока административного наказания.
Кроме того, госсовет Татарстана предлагает отменить штраф за ношение оружия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и оставить в качестве наказания по этой статье КоАП лишь лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему.
Что предложила Яровая?
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила законопроект, который ужесточает правила выдачи разрешения на оружие гражданам в возрасте от 18 до 21 года.
Яровая предлагает ввести три дополнительных требования для этой возрастной категории:
- обязательное предоставление справки и характеристики с места работы или учебы
- обязательное предоставление справки о доходах или гарантийного письма от родителей
- личное собеседование в Росгвардии перед получением разрешения
Законопроект, по словам Яровой, не распространяется на граждан, служивших в армии, и на тех, для кого охота является традиционным образом жизни.