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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила законопроект об ужесточении правил выдачи разрешения на оружие. За месяц, прошедший после расстрела в Керчи, с предложениями об ужесточении выдачи разрешений также выступили Росгвардия и госсовет Татарстана. Би-би-си рассказывает, как в России предлагают ограничить оборот легального оружия.

В октябре 2018 года студент политехнического колледжа в Керчи Владислав Росляков убил в здании учебного заведения 21 человека при помощи самодельной бомбы и охотничьего ружья. Его он приобрел легально, получив разрешение Росгвардии.

Какие правила действуют сейчас?

В законе "Об оружии" указано, что право на приобретение охотничьего оружия есть у граждан, достигших 18 лет. Для того чтобы получить разрешение впервые, помимо паспорта требуется:

медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием

медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов

документы о прохождении подготовки по безопасному обращению с оружием

наличие сейфа для хранения оружия и боеприпасов, а также рапорт участкового о соответствии хранилища требованиям безопасности

охотничий билет, если речь о приобретении охотничьего оружия

Что предложила Росгвардия?

Росгвардия отвечает за выдачу разрешений на оружие. Уже через три дня после расстрела в Керчи ведомство предложило повысить с 18 до 21 года возраст приобретения гладкоствольного огнестрельного оружия.

Также в Росгвардии предложили обязать владельцев оружия в течение трех дней сообщать ведомству свое фактическое местонахождение, если они покидают место прописки с оружием.

15 ноября состоялось первое заседание рабочей группы по контролю за оборотом оружия комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. По его итогам замдиректора Росгвардии Сергей Лебедев сообщил, что повышение возраста - главный пункт предстоящих изменений законодательства.

"По возрасту, мы эту тематику анонсировали, и мы настаиваем, и поддерживаем, и просим взять законодателей за основу, это увеличение возраста с 18 до 21 года", - сказал Лебедев.

Что предложил Татарстан?

Госсовет Татарстана на этой неделе подготовил поправки в федеральный закон "Об оружии" и направил их в Госдуму.

"Данная мера представляется целесообразной ввиду участившихся случаев применения гражданами оружия в решении конфликтных ситуаций, в том числе по месту учебы, работы и т.д.", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

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Парламентарии предложили повысить возраст покупки с 18 до 21 года, а также не выдавать лицензию гражданам, наказанным за нанесение побоев, но не привлеченным к уголовной ответственности за это, в течение срока административного наказания.

Кроме того, госсовет Татарстана предлагает отменить штраф за ношение оружия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и оставить в качестве наказания по этой статье КоАП лишь лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему.

Что предложила Яровая?

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила законопроект, который ужесточает правила выдачи разрешения на оружие гражданам в возрасте от 18 до 21 года.

Яровая предлагает ввести три дополнительных требования для этой возрастной категории:

обязательное предоставление справки и характеристики с места работы или учебы

обязательное предоставление справки о доходах или гарантийного письма от родителей

личное собеседование в Росгвардии перед получением разрешения

Законопроект, по словам Яровой, не распространяется на граждан, служивших в армии, и на тех, для кого охота является традиционным образом жизни.