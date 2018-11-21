Росгвардия получит лазерные излучатели. Для чего?
Росгвардия до конца ноября получит два автомобиля, оснащенные системами комплексного нелетального воздействия (СКНВ) из лазерных излучателей. Они будут использоваться в антитеррористических операциях, объясняют в ведомстве.
Стоимость этих систем составляет 65,2 млн рублей (1 млн долларов). Госконтракт на их поставку был заключен в середине мая этого года.
Как уточнил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, закупаемое ведомством оборудование "не является оружием". По его словам, эти системы предназначены "для создания акустических и иных помех при проведении контртеррористических операций", передает Интерфакс.
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Ранее "Открытые медиа", которые обратили внимание на госзакупку и ознакомились с ее техзаданием, предположили, что Росгвардия будет использовать лазерные системы для разгона митингов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о том, как отразится приобретение Росгвардией СКНВ на действиях властей в отношении участников протестных акций.
"Давайте мы сначала послушаем мнение Росгвардии. Все-таки это вопрос, который касается этого ведомства", - сказал он.
СКНВ, которые закупает Росгвардия, состоят из лазерных излучателей, способных на некоторое время ослепить человека, отмечают "Открытые медиа". Согласно техзаданию госзакупки, излучатели будут установлены на "Газели" серого цвета.
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Лазерные излучатели действуют двумя способами: они создают мощный световой поток, способный ненадолго ослепить человека, а также оказывают "акустическое давление" в 135 децибел на расстоянии 10 метров. "Для сравнения, 135−145 дБ - шум, сопоставимый с тем, что возникает при взлете реактивного самолета и ракеты", - отмечают "Открытые медиа".
В январе стало известно, что Росгвардия собирается закупить в 2018 году системы "Шепот" нелетального воздействия на биологические объекты. "Шепот" - это щит с излучателем, который генерирует инфранизкочастотные колебания, обладающие психоакустическим воздействием на человека.
В США существует система LRAD (дальнодействующее акустическое устройство), которая была создана в том числе для пресечения массовых беспорядков. Она воздействует на людей силой звука мощностью в 150 децибел.
Акустические пушки LRAD использовались Национальной гвардией США во время разгона акций антиглобалистов, протестовавших против саммита G20 в Питтсбурге в 2009 году, а также во время массовых беспорядков в Фергюсоне в 2014 году.