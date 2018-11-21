Росгвардия получит лазерные излучатели. Для чего?

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Росгвардия до конца ноября получит два автомобиля, оснащенные системами комплексного нелетального воздействия (СКНВ) из лазерных излучателей. Они будут использоваться в антитеррористических операциях, объясняют в ведомстве.

Стоимость этих систем составляет 65,2 млн рублей (1 млн долларов). Госконтракт на их поставку был заключен в середине мая этого года.

Как уточнил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, закупаемое ведомством оборудование "не является оружием". По его словам, эти системы предназначены "для создания акустических и иных помех при проведении контртеррористических операций", передает Интерфакс.

Ранее "Открытые медиа", которые обратили внимание на госзакупку и ознакомились с ее техзаданием, предположили, что Росгвардия будет использовать лазерные системы для разгона митингов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о том, как отразится приобретение Росгвардией СКНВ на действиях властей в отношении участников протестных акций.

"Давайте мы сначала послушаем мнение Росгвардии. Все-таки это вопрос, который касается этого ведомства", - сказал он.

СКНВ, которые закупает Росгвардия, состоят из лазерных излучателей, способных на некоторое время ослепить человека, отмечают "Открытые медиа". Согласно техзаданию госзакупки, излучатели будут установлены на "Газели" серого цвета.

Лазерные излучатели действуют двумя способами: они создают мощный световой поток, способный ненадолго ослепить человека, а также оказывают "акустическое давление" в 135 децибел на расстоянии 10 метров. "Для сравнения, 135−145 дБ - шум, сопоставимый с тем, что возникает при взлете реактивного самолета и ракеты", - отмечают "Открытые медиа".

В январе стало известно, что Росгвардия собирается закупить в 2018 году системы "Шепот" нелетального воздействия на биологические объекты. "Шепот" - это щит с излучателем, который генерирует инфранизкочастотные колебания, обладающие психоакустическим воздействием на человека.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Американская звуковая пушка создана в 2000 году для защиты от террористов, пиратов и агрессивной толпы

В США существует система LRAD (дальнодействующее акустическое устройство), которая была создана в том числе для пресечения массовых беспорядков. Она воздействует на людей силой звука мощностью в 150 децибел.

Акустические пушки LRAD использовались Национальной гвардией США во время разгона акций антиглобалистов, протестовавших против саммита G20 в Питтсбурге в 2009 году, а также во время массовых беспорядков в Фергюсоне в 2014 году.