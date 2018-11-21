Рэпера Хаски задержали в Краснодаре после отмены концерта

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Российский рэп-исполнитель Хаски (Дмитрий Кузнецов) задержан в Краснодаре. Ранее в среду прокуратура вынесла владельцу зала, где должен был состояться его концерт, предостережение об экстремизме. Это уже второй город, где сорвались концерты Хаски.

Как передает корреспондент интернет-портала "Юга.ру", рэпер был задержан возле клуба Bounce. По информации портала, перед этим клуб был обесточен.

"Хаски вышел на улицу, залез на крышу одного из автомобилей и спел песню "Ай". После сотрудники полиции усадили его в автомобиль и увезли", - сообщает портал.

Сейчас Хаски вместе с адвокатом правозащиты "Открытой России" находится в отделении полиции Центрального округа Краснодара.

"Ему сейчас поступают стандартные полицейские угрозы - мол, мы тебя посадим за измену родине. Но опасения есть, что могут вменить статью 167-ю [статью УК РФ] - за умышленную порчу чужого имущества", - сказала Би-би-си координатор проекта Полина Немировская.

"Но нет информации о порче имущества, и непонятно, чья это машина, так что скорее всего будет статья "Хулиганство", - добавила она.

По ее словам, Хаски обратился к "Открытой России" за помощью несколько дней назад: "И мы послали в Краснодар адвоката, чтобы он находился рядом".

Ранее сообщалось, что зал Arena Hall, где изначально был запланирован концерт Хаски, отменил мероприятие после предостережения прокуратуры о недопустимости экстремистской деятельности.

"По сути оно касается экстремизма, в том числе, - подтвердил РИА Новости представитель прокуратуры Краснодарского края. - Сейчас исследование назначили. ГУВД его будет проводить, но будут проводить месяц на предмет экстремизма, терроризма и так далее. Товарищ специфический".

О том, что в краснодарском управлении МВД назначили лингвистическую экспертизу текстов рэпера на предмет экстремизма, пишет и "Коммерсант". До ее завершения выступления Хаски нежелательны, сказали изданию в полиции.

Концерт в Краснодаре был перенесен в другое место, его адрес организаторы называли только тем, кто купил билеты, сообщали СМИ.

Краснодар после Ростова

Накануне был отменен концерт Хаски в Ростове-на-Дону на площадке Arena Don. Рэпер перенес выступление в другое место, однако туда пришли полицейские.

Как рассказали "Коммерсанту" организаторы мероприятия, незадолго до начала концерта один из владельцев клуба получил от полиции "предупреждение о недопущении осуществления экстремистской деятельности и нарушений требований законодательства при проведении публичного мероприятия".

В свою очередь, один из организаторов концертного тура Хаски Юрий Никонов говорил изданию, что владельцы клубов в Краснодаре и Волгограде отказались предоставлять площадки для выступления без объяснения причин.

17 ноября стало известно, что видеохостинг YouTube заблокировал для российской аудитории видеоклип Хаски на песню "Иуда". О конкретных причинах блокировки песни тогда не сообщалось.

Ранее Хаски попал в список "деструктивных" исполнителей, отмены выступлений которых требовала группа родителей из Нижнего Новгорода.

Дмитрий Кузнецов (Хаски) - рэпер из Улан-Удэ. В своей первой композиции, записанной под псевдонимом Хаски в 2013 году, он критически оценивал деятельность Владимира Путина на посту президента России. Альбом "Любимые песни (воображаемых) людей", вышедший в 2017 году, стал одним из самых популярных российских релизов.

"Коммерсант" называет одним из первых поклонников творчества Хаски писателя Захара Прилепина, который рассказывал, как, приехав в Донецк, рэпер ходил "устраиваться на работу" к полевому командиру Мотороле. В 2017 году Хаски записал песню на стихи погибшего бойца ДНР.